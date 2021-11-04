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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: قرار فرض الضرائب على الدروس الخصوصية سمعته زي كل المواطنين

عضو لجنة التعليم
عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

قالت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن قرار وزارة المالية بفرض ضرائب على مدرسي الدروس الخصوصية، كان مفاجأة للجميع خاصة أنه لا يوجد تشريع ولم يعرض علينا في البرلمان ولم ينوه لها، معلقة:"سمعت الخبر زي  كل المواطنين".

وأضافت  عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال حوارها لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن العديد من النواب تساءلوا حول قرار فرض الضرائب على مدرسي الدروس الخصوصية، موضحة أن بعض أولياء الأمور قد تفهم بشكل خاطئ القرار بأن الدولة تحاول تقنين الدروس الخصوصية.

وأشارت  عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن "الدروس الخصوصية نحاربها ولن تكون شرعية أبدًا حتى بعد فرض ضرائب عليها، ولكن لا يمكن القضاء عليها بين يوم وليلة لأنها عرض وطلب".

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه في حالة ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية قد يلجأ أولياء الأمور للاهتمام بأبنائهم والاستغناء عن المدرس الخصوصي.

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