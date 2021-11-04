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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. أمن الفيوم يقبض على مسجل خطر ويحرر الرهائن.. الإفتاء تحسم الجدل حول حكم الاحتفال بعيد الحب.. السناتور تيد كروز: بايدن يدعم إرهاب الإخوان وطهران

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

بايدن يبتز مصر ويسترضي إيران.. السناتور تيد كروز: الرئيس يدعم إرهاب الإخوان وطهران
اتهم السناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي تيد كروز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بالكذب على الأمريكيين بشأن سياساتها في الشرق الأوسط.
 

 

حكم الاحتفال بعيد الحب ؟ الإفتاء تحسم الجدل
حكم الاحتفال بعيد الحب .. وما حكم الحب بين شاب وفتاة؟ .. سؤال حائر بين الشباب والفتيات، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تولى الإجابة عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء.
 

الصحة: تسجيل 951 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 63 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 739 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 280562 حتى اليوم.
 

مبروك عطية يكشف عن جريمة تفوق 80 مرة ارتكاب الحرام.. فيديو
أكد الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع سوهاج سابقاً، على أن هناك من يجهل وجود لفظة في كتاب الله تعادل 80 مرة كلمة حرام وتفوق في عاقبتها الحرام.
 

مستشار وزير الصحة يكشف تفاصيل عن مستجدات تلقي اللقاح وإطلاق تطبيق "جواز السفر الصحي"
قال المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الصحة تعلن تطعيم الشباب من سن  15 عام لـ 18 عام بلقاح فايزر، مضيفاً أنه يمكن لكل مواليد 2006 التسجيل للحصول عى لقاحات كورونا.

 

الزمالك يكشف موقف شيكابالا النهائي من مباراة القمة أمام الأهلي
يتوقع طارق جبريل عضو لجنة إدارة الزمالك، عدم سماع أي شيء حول إلغاء عقوبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلا بعد مواجهة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري.
 

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تكشف تفاصيل المادة التي حصل عليها كريم بامبو.. فيديو
قالت هانم أمير، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن مادة سيبوترامين، التي تسببت في إيقاف كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، مادة مثيرة للجهاز العصبي المركزي، وتستخدم في إنقاص الوزن.
 

تشكيل الأهلي المتوقع فى مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري المصري .. فيديو
كشف الإعلامي هاني حتحوت، تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك، في مباراة القمة المقرر إقامتها غدًا الجمعة، على أرضية ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.
 

هتعمل عملية في المخ.. شريف مدكور يطلب من جمهوره الدعاء لصديقته
طالب الاعلامي شريف مدكور جمهوره بالدعاء للأعلامية سارة حسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

أجهزة الأمن بالفيوم تنجح فى تحرير رهائن مسجل خطر والقبض عليه
نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية فى  القبض على  المسجل خطر أيمن . ع ( 45 سنة )  وتحرير الرهائن. الذين احتجزهم  مسجل خطر أ،  داخل منزله بالطريق الدائرى  بميدان عبد المنعم رياض بمركز الفيوم  ، عقب قيامه بإطلاق النيران من بندقيته الآلية على قوات الأمن  ، ورفض  تسليم نفسه لأجهزة الأمن .

 

أمريكا تكشف عن موقفها من قوات سوريا الديمقراطية بعد اعتراضات تركيا
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تغير موقفها من التعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية هيكلها الأساسي، رغم اعتراضات تركيا.
 

 

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