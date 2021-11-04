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برلمان

برلماني: اجتماعات مكثفة للجنة الخطة لمناقشة الموازنة العامة للدولة

مصطفي سالم ، وكيل
مصطفي سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

اكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن لجنة الخطة والموازنة سوف تقعد ثمانية اجتماعات لاستعراض ومناقشة  الحسابات الختامية للدولة بدء من ١٤ نوفمبر الجاري ،موضحا أن الاجتماع الاول والثاني لاستعراض النتائج النهائية للحساب الختامي للدولة والملاحظات العامة حول الحساب الختامي وكذلك استعراض ومناقشة العلاقة بين نتائج حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ونتائج الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

 

وأوضح وكيل موزانة البرلمان أن الاجتماع الثالث والرابع يوم ١٥ نوفمبر سوف يخصص لمناقشة الإيرادات التي تضمنها الحساب الختامي ( ضرائب دخل، قيمة مضافة، جمارك، عقارية والإيرادات الأخرى) للعام المالى ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

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كما يتضمن  الاجتماعين الخامس و السادس  يوم ١٦ نوفمبر مناقشة الحساب الختامي لموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العام المالي٢٠٢١/٢٠٢٠، و كذلك مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وحساب ختامي موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.

 

وأضاف سالم ان الاجتماع السابع والذي ينعقد يوم ١٧ نوفمبر يناقش حساب ختامي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، بينما يناقش الاجتماع الثامن والأخير والذي ينعقد يوم ١٧ نوفمبر حساب ختامي موارنتي هيئتي التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.

 

مصطفي سالم لجنة الخطة مجلس النواب الحسابات الختامية الممارسات الاحتكارية

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