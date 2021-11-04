هل من الممكن أن تتسبب الزلازل الحديثة فى حدوث تسونامي على مصر... البحوث الفلكية تجيب

رد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول إمكانية حدوث تسونامي نتيجة الى الزلازل التى ضربت منطقة كريت فى الفترة الأخيرة وشعر بها عدد كبير من المصريين .

وقال الدكتور صلاح الحديدي الأستاذ بمعمل الشبكه القومية للزلازل التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقيه، أن منطقة كريت قد تسببت فى فترة من التاريخ بحدوث تسونامي على مصر وكان ذلك منذ زمن بعيد .

وأضاف أن ضربات الزلازل التى حدثت مؤخرة فى منطق كريت من الوارد أن أن تتسبب فى حدوث تسونامي على السواحل المصرية.

وأوضح الدكتور "الحديد" أن أمواج التسونامي من الممكن أن تصيب أى من الدول وليس هناك دولة فى مأمن منه، ولذلك نسعي لبناء شبكات المراقبة مثل هذة الموجات من التسونامي.

أكد الدكتور صلاح الحديدي الأستاذ بمعمل الشبكه القومية للزلازل التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقيه، أن أمواج التسونامي تحدث نتيجة حدوث الزلازل والبراكين وانها أحد الظواهر الطبيعية ولابد أن نفرق بين أموجات الطوفان البحرى (لتسونامى)، وأمواج المد والجذر.

تزامنا مع اليوم العالمى للتوعية بمخاطر أموجات الطوفان البحرى (لتسونامى)، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن عقد ندوة توعوية بمخاطر التسونامي.

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الندوة تأتى بالتعاون مع مع اللجنة الوطنية للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض.

أاضاف أن الندوة سوف تكون بنظام الاونلاين عن طريق ابلكيشن زووم وعلى الراغبين في الحضور إلى الندوة الدخول الى الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/j/89705442932