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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توزيع دروع مسابقة الصحافة المصرية لـ عامي 2020 و2021 ديسمبر المقبل

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلنت دعاء النجار ،عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على مسابقة الصحافة المصرية أنه تقرر عقد احتفال المسابقة وتوزيع الدروع عن عامي 2020 و2021 خلال شهر ديسمبر المقبل.


وأوضحت "النجار" أن إعلان نتيجة مسابقة هذا العام عن الأعمال المنشورة خلال 2020  مطلع الشهر المقبل فور  إنتهاء المحكمين من تقييمها ،مؤكدة أن اختيار المحكمين جاء من بين كبار الكتاب والزملاء المشهود لهم بالخبرة والمهنية ومراعاة الحيادية والنزاهة في اختيار الفائزين.


وأكدت عضو المجلس أن اللجنة الآن بصدد الترتيب لحفل توزيع الدروع وتكريم الزملاء الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه ،والذى ستدور فعالياته بمقر النقابة بحضور النقيب وأعضاء المجلس .


ويذكر أنه يتنافس هذا العام 395 زميل وزميلة  على جوائز الصحافة المصرية للأعمال المنشورة خلال  2020

في جميع فروع المسابقة والتي تشمل 12 فرعًا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية ،و13 فرعًا في مسابقة الجوائز الخاصة.

دعاء النجار نقابة الصحفيين مسابقة الصحافة المصرية الصحافة صحافه

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