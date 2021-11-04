ورشة عمل لإعداد وتفعيل إدارة الأصول وحصر الطرق المحلية بالمنيا

ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بافتتاح فعاليات ورشة عمل للإعداد وتفعيل إدارة الأصول لحصر الطرق المحلية.

وذلك ضمن الاستعداد للمد الجغرافي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حول الإطار التخطيطي الشامل وآليات إعداد خطة التنمية المتكاملة 2030، والذي يتضمن حصر الطرق المحلية داخل المحافظة مع العمل على تمثيلها على قاعدة نظم المعلومات الجغرافية، وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات جغرافية، لتسجيل بيانات حصر الطرق بمدينة المنيا كمرحلة أولى.

جاء ذلك بحضور ربيع محمد عبد البصير، اخصائي التخطيط بالمكتب التنسيق ببرنامج التنمية المحلية، والمهندسة مني علاء أخصائي تخطيط عمراني برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومحمود رجب مدير مديرية الطرق والنقل، مسئولي الـ GIS بالمحافظة ونائب رئيس مركز المنيا، وإدارة التخطيط العمراني، ومدير إدارة الموازنة العامة بالمحافظة

وتناولت ورشة العمل توصيف حالة الطرق لمساعدة المحافظة في إعداد خطة صيانة وتشغيل معالجة العيوب الناتجة من أعمال الحصر الميداني، للحفاظ على أصول المحافظة بقطاع الطرق المحلية، وتفعيل خطط الصيانة والتشغيل.

وناقش السكرتير العام المساعد، خلال فعاليات ورشة العمل، تعظيم الاستفادة من استثمارات وجهود الدولة في منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة.

مؤكداً أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وبما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة له محلياً.