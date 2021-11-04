عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

ورشة عمل لإعداد وتفعيل إدارة الأصول وحصر الطرق المحلية بالمنيا

حصر الطرق المحلية
حصر الطرق المحلية في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء  ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بافتتاح فعاليات ورشة عمل للإعداد وتفعيل إدارة الأصول لحصر الطرق المحلية.

  وذلك ضمن الاستعداد للمد الجغرافي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حول الإطار التخطيطي الشامل وآليات إعداد خطة التنمية المتكاملة 2030، والذي يتضمن حصر الطرق المحلية داخل المحافظة مع العمل على تمثيلها على قاعدة نظم المعلومات الجغرافية، وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات جغرافية، لتسجيل بيانات حصر الطرق بمدينة المنيا كمرحلة أولى.

جاء ذلك بحضور ربيع محمد عبد البصير، اخصائي التخطيط بالمكتب التنسيق ببرنامج التنمية المحلية، والمهندسة مني علاء أخصائي تخطيط عمراني برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومحمود رجب مدير مديرية الطرق والنقل، مسئولي الـ GIS بالمحافظة ونائب رئيس مركز المنيا، وإدارة التخطيط العمراني، ومدير إدارة الموازنة العامة بالمحافظة

وتناولت ورشة العمل توصيف حالة الطرق لمساعدة المحافظة في إعداد خطة صيانة وتشغيل معالجة العيوب الناتجة من أعمال الحصر الميداني،  للحفاظ على أصول المحافظة بقطاع الطرق المحلية، وتفعيل خطط الصيانة والتشغيل.

وناقش السكرتير العام المساعد، خلال فعاليات ورشة العمل، تعظيم الاستفادة من استثمارات وجهود الدولة في منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة.

مؤكداً أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وبما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة له محلياً.

التنمية المستدامة المنيا التنمية المحلية محافظ المنيا قاعدة بيانات التنمية حالة الطرق الخدمات نظم المعلومات لتنمية المستدامة الخدمات المقدمة المستدامة نظم المعلومات الجغرافية

موضوعات متعلقة

جولات ميدانية لمتابعة مشروعات حياة كريمة ومحطات مياه الشرب والصرف بديرمواس في المنيا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن التطعيم بـ لقاحي كورونا والإنفلونزا معا

للصيانة .. توقف محطة مياه الشرب عن العمل بـ طامية 24 ساعة

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. 15 معلومة عن صندوق مصر السيادي

تعرف على أسعار العملات العربية في بنك مصر ختام اليوم الخميس 4 -11-2021

سلسلة أسوس الخارقة ROG Phone 5s تصل إلى أوروبا بسعر باهظ

أبرزها تغيير زيت وفلتر.. 5 خطوات لحماية سيارتك في فصل الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

حظر الحلاوة والعصير..الأزهر يعلن عن أنواع ممنوع استلامها في الوجبات المدرسة

إصابة أحمد خليل بـ كورونا في تصوير "إلا أنا " l خاص

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال في حياة شويكار أبرزهم فؤاد المهندس.. ماذا طلب منها الزعيم عبد الناصر؟

الإعلان عن بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء|صور

شاهد... عراقة مهرجان القاهرة السينمائى تتجسد في بوسترات 42 دورة

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

فيديو

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

فيديوجراف| البواب بيهددنا .. فتاة تستغيث من حارس العقار .. ما القصة؟

أنا عاطفية بزيادة ..رانيا يوسف: بناتي غيروا بداخلي مفاهيم خاطئة.. فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد بشأن المعاشات

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ