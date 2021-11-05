جوزي زملكاوي.. رنا سماحة تتوقع فوز الأهلي في مباراة القمة

قالت الفنانة رنا سماحة ، إنها تتوقع فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بمباراة القمة المرتقبة اليوم الجمعة 5 نوفمبر في الدوري المصري الممتاز.

وأضافت رنا سماحة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تتوقع فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد للزمالك، مشيرة إلى أنها سوف تشاهد المباراة في شرم الشيخ لأنها ستكون متواجدة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الدولي للمسرح الشبابي.

وأشارت رنا سماحة أنها تشاهد مباراة القمة مع زوجها الملحن سامر أبو طالب، مشيرة إلى أنه زملكاوي متعصب ويحدث بينهما مناوشات في بعض الأوقات، وعلقت في دعابة قائلة: «بنحفل لكن بتجنبه شوية عشان متعصب».

لا للتعصب

وأطلق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة ، مبادرة "لا تتعصب" قبل قمة الزمالك والأهلي المقرر لها الثامنة مساء اليوم في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2021 – 2022.

أكدت رابطة الأندية المحترفة أن مباراة القمة ستشهد تواجد جماهيري ألف مشجع لكل فريق كما هو متفق عليه ، وتم إطلاق مبادرة لا للتعصب لعودة الروح الرياضية بين جماهير الزمالك و الأهلي قبل القمة ، للتهدئة بين الطرفين.

ووجهت الرابطة الشكر لجميع الأندية بعد حالة الإلتزام التى شهدتها مباريات الجولة الأولى و الثانية وعدم الخروج عن النص خلال المباريات.

قائمة الزمالك أمام الأهلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.

وضمت قائمة الأهلي كلا من

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.