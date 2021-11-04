إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالمنيا

شهد الطريق الصحراوى الغربى أمام مركز سمالوط شمال المنيا تصادم سيارتين ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 5284 ق - ر - ط ملاكي بآخري رقم 9578 ن - ر - د ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط.

تسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص وهم أمل. ع. ع 17 سنه، وماجدة. ع. ع 17 عاما، وشقيقتها هايدي 15 عاما، ونادية. ع. ق 23 عاما، وناصر. ر. ا 23 عاما، وشقيقته اعتماد 40 عاما، ومؤمن. ي. ر 20 سنه، وشقيقة يسرى 40 عاما.

تم نقل المصابين للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي السيارتين وتولت النيابة التحقيق.