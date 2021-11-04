بسبب كورونا ..وزيرة التضامن: ذوو الهمم مازالوا محرومين من حقوق أقرها القانون..فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، إن ذوي الهمم مازالوا محرومين من حقوق أقرها القانون بسبب "جائحة كورونا" .

وأضافت نيفين القباج، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن عن مزايا عديدة للأيتام بعد تخرجهم قريبا.

وتابعت نيفين القباج، أن أن وزارة التضامن تعمل في القرى الأكثر كثافة، وتشترط لتقديم خدماتها أن يكون لدى الأسرة عدد 2 أطفال فقط.

تصل إلى مليار و600 مليون جنيه شهريا

وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن تكاليف برنامج تكافل وكرامة تصل إلى مليار و600 مليون جنيه شهريا.