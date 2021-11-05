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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلب مسعور يشوه وجه سيدة .. شاهد

صدى البلد

نشرت سيدة صور لها بعدما قام كلب مسعور بالهجوم عليها و تشويه وجهها بعد أن قام إصابتها بإصابات بالغة في وجهها في محاولة منه للإنقضاض عليها و لكنها حاولت إبعاده لتنجو بحياتها و نجحت في النهاية . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن السيدة ماري فاست من بريطانيا و هي من محبي تربية الحيوانات كالكلاب و القطط، تعرضت لحادث مأسوي بعد أن انقض كلب مسعور على وجهها و مزق شفتيها و شوه وجنتيها . 

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أصيبت السيدة البالغة من العمر 48 عاما، بإصابات  بالغة في شفتيها و  وجنتيها عقب إنقضاض كلاب مسعورة عليها خارج المنزل كانت تحاول الإقتراب منهم لإطعامهم لحبها الشديد للحيوانات  و لكن كانت النتيجة مؤسفة.


نشرت السيدة ماري فاست صورتها عقب إنقضاض الكلاب عليها في الشارع و تشويه وجهها و قالت أنها أصيبت بتشوهات بالغة في وجهها بسبب رغبتها في إطعام الكلاب التي عثرت عليها بالقرب من منزلها . 


جدير بالذكر ان السيدة "ماري فاست"، حذرت متابعيها من التعامل مع الحيوانات خارج المنزل لأنها لم تتخيل أنها ستتعرض لذلك الهجوم مقابل وضعها للطعام لهم و حاليا ستجري عمليات تجميل عديدة لتضميد جراحها . 
 

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