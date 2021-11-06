هناك 7 أسباب لتقشر جلد اليدين خلال تقلب الفصول والشتاء، والذي يحدث بنسبة أكبر للنساء بسبب تعرضهم للمياه باستمرار، وهو أمر يجعلهم يشعرهم بالضيق الشديد، وبالرغم من استخدام المرطبات، إلا ان تقشر جلد اليدين لا يمكن التخلص منه فقط بالمرطبات، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز أسباب تقشر اليدين خلال فصل الشتاء، وحلول سريعة له .

أسباب لتقشر جلد اليدين خلال تقلب الفصول والشتاء



تقشر جلد اليدين خلال تقلب الفصول والشتاء

تعتبر تقشر جلد اليدين خلال تقلب الفصول والشتاء شكوى شائعة أغلب النساء، وبالرغم من انها مشكلة بسيطة ويعتقد البعض بانه يمكن علاجها بكريمات الترطيب أو الزيوت الطبيعية، إلا انه يمكن ان تتفاقم وتسبب جروحًا وقرحًا في الجلد.



ويمكن لعدم علاج تقشر جلد اليدين خلال تقلب الفصول والتاء ان ينقلب ويتحول إلى الإصابة بالإكزيما، وعادةً ما يصاحب هذه الحالة حكة شديدة والتهاب الجلد، الأمر الذي يكون مزعجًا ومؤلمًا، خاصةً مع ممارسة أعمال المنزل الروتينية، كالطهي وغسل الأطباق وغيرهما.



ويزاد تقشر جلد اليدين خلال تقلب الفصول والشتاء، للتقشر والخشونة، وعادةً ما يكون السبب جفاف الجلد، إذ تعمل الطبقة الخارجية للجلد كطبقة حماية، ولفهم الأمر تخيلي أنها تشبه ألواحًا من الخشب مثبتة معًا بواسطة غراء، والغراء هنا هو طبقة من الدهون تعمل على حفظ الرطوبة داخل الجلد.



وعندما تقشر جلد اليدين خلال تقلب الفصول والشتاء تفقد البشرة هذه الدهون إما بسبب أشعة الشمس، أو الإفراط في التنظيف، أو فرك الجلد، أو في بعض الحالات الطبية، أو نتيجة انخفاض الرطوبة في الشتاء وجفاف الجو.



ويحدث تقشر جلد اليدين خلال تقلب الفصول والشتاء عندما تفقد البشرة أكثر من 25% من رطوبتها في الشتاء؛ حيث تبدأ البشرة في فقد محتواها من الماء، ما يسبب جفاف الجلد، وإذا ازداد الأمر فإن الجلد يفقد مرونته.



ويبدأ تقشر جلد اليدين خلال تقلب الفصول والشتاء مع الفرك واستخدام اليدين في الأعمال اليومية، وكثيرًا ما يصاحب تشقق الجلد حكة وجروح صغيرة، تسبب حرقة عند تعرض اليدين لأي مواد مهيجة.



أسباب تقشر جلد اليدين

وهناك العديد من أسباب تقشر جلد اليدين حيث أن جفاف البشرة من أكثر المشكلات الجلدية في فصل الشتاء او مع تغير الفصول، وتظهر هذه الحالة على شكل جلد متشقق أو قشور، وفي الحالات الشديدة تبدو كبقع حمراء خشنة، أو ما يعرف بـ الإكزيما الجلدية.



ويحدث جفاف الجلد وتقشره بشكل شائع في فصل الشتاء، مما يجعل أبرز أسباب تقشر جلد اليدين نتيجة انخفاض الرطوبة في الجو، ويتقشر جلد اليدين بصفة نتيجة لأسباب أخرى، ومن أبرزها ما يلي :

1- التدفئة :

وتعتبر التدفئة من أسباب تقشر جلد اليدين؛ حيث أن استخدام المدفأة بصورة كبيرة في فصل الشتاء، فإن الحرارة تسبب جفاف الجلد وتقشره مع الوقت.



2- الاستحمام بالماء الساخن :

الاستحمام بماء ساخن أو غسل الأطباق بالماء الساخن من أسباب تقشر جلد اليدين؛ حيث تفقد البشرة طبقة الزيوت الخارجية التي تحميها من عوامل البيئة، وكذلك محتواها من الماء مع الوقت، ما يعرضها للجفاف والتقشر.



3- استخدام المنظفات :

واستخدام منظفات البشرة القاسية أو صابون الأطباق من أهم أسباب تقشر جلد اليدين، خاصةً إذا كانت بشرتكِ حساسة؛ حيث ان الصابون في الأساس مصمم لإزالة الدهون، فهو يزيل طبقة الزيوت الواقية للجلد.



4- قلة ترطيب اليدين :

ويعتبر الترطيب الخارجي من أسباب تقشر جلد اليدين خاصةً في فصل الشتاء، لأنه يشكل طبقة واقية على الجلد، ويعوض طبقة الزيوت المفقودة، لذا فإن إهمال خطوة الترطيب يجعل الجلد يفقد مرونته بشكل أسرع، ويسبب خشونته وجفافه وتقشره.



5- استخدام الكحول ومعقمات اليدين :

ويعتبر استخدام الكحول ومعقمات اليدين بكثرة أحد أسباب تقشر جلد اليدين، ويمكن ان يتفاقم الأمر لييدأ في الإصابة بالإكزيما، حيث يفقد الجلد الزيوت الطبيعية وترطيبه الداخلي، وقد يسبب مع الوقت جروحًا وقرحًا شديدة.



6- أمراض جلدية :

قد تكونين بالفعل مصابة بالإكزيما والصدفية، وهما من أسباب تقشر جلد اليدين والتهابهما واحمرارهما، مع التعرض للماء او الكحول او المنظفات.



7- قلة شرب الماء :

وقلة شرب الماء أحد أهم أسباب تقشر جلد اليدين . لذا يجب شرب الماء بكثرة في فصل الشتاء كما في فصل الصيف .

أسباب لتقشر جلد اليدين خلال تقلب الفصول والشتاء



حلول لتقشر جلد اليدين

وهناك العديد من حلول لتقشير جلد اليدين، والحل الأهم في علاج والتخلص من تقشير اليدين، هو بتجنب الأسباب كتجنب استخدام استخدام المنظفات، واستخدام معقمات اليدين والكحول بتركيز عالي.

ومن ابرز حلول لتقشر جلد اليدين الترطيب المستمر ، وشرب الماء باستمرار على مدار اليوم، وتجنب الاستحمام بالماء الساخن، و يمكن علاج تقشير تقشير اليدين والوقاية منها، باتباع بعض العادات الصحية، مثل:

1- استخدام مرطب لليدين مرتين يوميًّا بخلاصة الزيوت أو الفازلين، لترطيب الجلد وتشكيل طبقة عازلة عليه، تحافظ على رطوبته الداخلية.

2- وضع المرطب بعد الاستحمام مباشرةً أو بعد غسل اليدين، وذلك حتى يساعد على سد الفراغات بين خلايا البشرة، والاحتفاظ بالرطوبة داخلها.

3- تجنب الإفراط في استخدام الماء الساخن، ومحاولة تقليل فترة الاستحمام في الشتاء، بحيث لا تزيد عن 15 دقيقة حتى لا تفقد البشرة زيوتها وترطيبها الطبيعي.

4- يفضل استخدام الماء الفاتر في الاستحمام أو غسل اليدين.

5- تجنب استخدام الصابون والمنظفات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، وإستبدالها بالمنظفات الكريمية، التي تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت في تنظيف اليدين، والخالية من المادة الكاوية لكي لا تفقد البشرة الترطيب بداخلها.

6- استخدام القفازات عند غسل الصحون إذا كنت تملك بشرة حساسة عند غسل الصحون حتى لا تفقد الترطيب الطبيعي للجلد.

7- تجنبي فرك اليدين عند الاستحمام بالليفة، لتجنب تقشر الجلد بشكل سريع وفقدان البشرة للزيوت الطبيعية بداخلها، وبالتالي التعرض للإلتهابات.

8- استخدام كريمات الهيدروكورتيزون، إذا كنت تريد حلول لتقشير جلد اليدين سريعا، وبالأخص عندما يعاني جلد اليدين من التهابات أو احمرار وحكة.

9- تجنبي هرش اليدين وحك جلد اليدين حتى لا تسبب في حدوث خدوش وجروح، عند المعاناه من الالتهابات يفضل وضع مرطب طبي أو كمادات ماء باردة لتقليل الحكة.

10- استخدمي الزيوت المرطبة الطبيعية لترطيب الجلد، كزيت جوز الهند، بفضل محتواه من الأحماض الدهنية المرطبة، وزيت الجوجوبا الذي يتميز بملمس غير الدهني، وسرعة امتصاصه.

11- استخدام واقي الشمس أحد أهم حلول لتقشير اليدين أثناء الخروج على الوجه واليدين، حيث أن أشعة الشمس واحدة من أسباب جفاف وتقشر جلد اليدين.

**مصدر الخبر من مواقع : healthline / medicalnewstoday