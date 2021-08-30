لا ينظف بالكامل.. معلومات لا تعرفها عن مطهر اليدين

هناك عدد كبير من المعلومات التى لا يعرفها الكثيرون عن مطهر اليدين الذي يعد من ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا

عرض موقع ”ويب ميد“ دراسة جديدة تعرض معلومات جديدة عن مطهر اليدين خاصة أنه زاد استخدامه بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا.

لا ينظف اليدين

ويقضي المطهر على الجراثيم، لكنه لا يترك يديك خاليتين من الأوساخ التي يمكن أن تجعل من الصعب على المطهر القيام بعمله، لذا يجب عند فركه استعمال القليل من رغوة الصابون بعد القيام ببعض الأشياء، مثل: اللعب في الهواء الطلق، أو صيد الأسماك، أو العناية بالحدائق.

الثاني بعد الصابون

لا يقتصر دور الماء والصابون على التنظيف والتعقيم فحسب، بل هو أكثر فاعلية في قتل الجراثيم مثل: نوروفيروس، وكريبتوسبوريديوم والفيروسات وغيرهما بينما لا يستطيع مطهر اليدين التخلص من المواد الكيميائية أو المعادن الثقيلة مثل الصابون العادى.

مطهرات اليدين ليست متشابهة

يوصي المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، باستخدام المطهرات التي تحتوي على الأقل على 60% كحول للتأكد من الحصول على أكبر قوة قتل للجراثيم والفيروسات.

لها أضرار خطيرة

أفضل مطهر اليدين تعتمد على الكحول وهذا يعني أنها قابلة للاشتعال لذا تأكد من الاحتفاظ بزجاجات مطهر اليدين في مكان آمن وبعيد عن اللهب أو الحرارة العالية خاصة في فصل الصيف لا تتركها فى السيارة.

