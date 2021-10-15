أستاذ مناعة: البكتيريا تعود بعد 3 ساعات من غسل اليدين.. فيديو

أكد الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ مناعة، بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين، أن البكتيريا تعود كما كانت بعد غسل اليدين بـ 3 ساعات، متابعا أن عدد ذرات التراب في الهواء تظهر عبر شعاع الشمس.



وأوضح عبد الجواد هاشم، خلال لقائه بـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك نوعين من الفيروسات الدهنية والغير دهنية، مؤكدا أن جميع أنواع الصابون تقضي على الغشاء الدهني، وهو أقوى تأثيرا من الكحول.

ولفت أستاذ الميكروبولوجي والمناعة إلى أن هنالك طريقة معينة صحيحة لغسل اليدين، وهي تعتمد على الوصول لثنايا الأصابع بالكامل، وهي طريقة يتم اتباعها قبل صناعة الأدوية للقضاء على البكتريا .



وأشار إلى أن 50% من حالات نزلات البرد هي كورونا، وعدد الفيروسات المسببة لنزلات البرد 300 فيروس، ومن بينهم ما يسبب فقدان حاسة الشم والتذوق ، وسيلان في الأنف ، أيضا .

ونوه بأن الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي يعتمد على إنتاج الجسم للأجسام المخاطية المضادة ، وهم عددهم قليل ، وطالما " كوفيد 19 " لم يختفي فهناك حاجة للتطعيم كل عام