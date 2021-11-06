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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بميزات فريدة.. شاومي تطلق ساعة Mi Rabbit التعليمية للأطفال

بميزات فريدة.. شاومي
بميزات فريدة.. شاومي تطلق ساعة Mi Rabbit التعليمية للأطفال

أطلقت شركة شاومي الصينية ساعتها الذكية Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro ، والتي تعتبر أول ساعة تعليمية للأطفال فريدة من نوعها ، حيث تحتوى الساعة على عدد المنتجات المصممة خصيصًا للأطفال واحتياجاتهم الخاصة بالإضافة إلى إمكانية مراقبة الآباء لنشاط أبنائهم من خلال الساعة.  

وبحسب موقع Gizmochina فإن ساعة Mi Rabbit التعليمية تتميز بالعديد من الترقيات على الطرز السابقة، حيث تتمثل إحدى هذه الميزات في إعداد الكاميرا المزدوجة ودعم NFC وتحديد موضع الأرضية ثلاثي الأبعاد كما تدعم الساعة تقنيات  Hand WeChat و QQ والدردشة الصوتية ومكالمات الفيديو.

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ويمكن للوالدين تعطيل الميزات الخاصة ب WeChat و QQ من خلال تطبيق Mi Rabbit ، وفيما يتعلق بتحديد المواقع ، تدعم الساعة وظائف تحديد المواقع مثل GPS و Beidou والتطبيقات الأخرى، وتدعم تحديد المواقع في الأماكن المغلقة في مراكز التسوق الكبيرة ومحطات السكك الحديدية عالية السرعة والمطارات ولكن في جميع أنحاء الصين. 
 

Xiaomi launches Mitu Children&#39;s Learning Watch 4Pro - GSMArena.com news
ساعة شاومي التعليمية للأطفال Mi Rabbit


وتتميز ساعة شاومي التعليمية للأطفال Mi Rabbit بشاشة شبكية بحجم 1.78 بوصة ودقة 368×448 بكسل بالإضافة إلى كثافة بكسل تبلغ 326 بكسل في البوصة، وتحتوى الشاشة على طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla مع تقنية طلاء تشبه الماس توفر مقاومة قوية للخدش، كما تم تصميم المنتج بواجهة ساعة مربعة مع نوتش على شكل قطرة ماء.

و تسمح الكاميرا الأمامية الموجودة للآباء برؤية البيئة المحيطة كما توجد كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل بموقع الطفل، وتوجد أيضًا كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل على الشاشة لمكالمات الفيديو.

وتحتوى ساعة شاومي التعليمية للأطفال Mi Rabbit على عدد من التطبيقات الخاصة بالتعلم والملائمة للأطفال مع دعم لميزات مراقبة معدل ضربات القلب، و مستشعر معدل ضربات القلب PPG مدمج يراقب باستمرار أثناء الحركة، ومجموعة متنوعة من الأوضاع الرياضية مثل حبل القفز ، والتزلج على الأسطوانة ، وتسلق الجبال ، والجري ، وركوب الدراجات ، والمشي.  

شركة شاومى ساعة Mi Rabbit التعليمية ساعات شاومي الذكية ساعات ذكية للأطفال ميزات Mi Rabbit التعليمية

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