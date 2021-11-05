عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغامي تستضيف حفل أديل الخاص One Night Only مع أوبرا وينفري

Adele
Adele

بعد ست سنوات من الغياب، تعود أديل إلى عشّاقها ليس فقط من خلال ألبوم وصفته بـ "الصديق الذي رافقها في أكثر مراحل حياتها تقلّبًا"، إنّما أيضًا من خلال ساعتَين من الوقت تتّسمان بدرجة عالية من الخصوصية: ساعتان تضمّان حفلًا موسيقيًا حصريًا ومقابلة من القلب إلى القلب تحاورها فيها الإعلامية أوبرا وينفري.
 

وسيتمكّن جمهور أديل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 19 نوفمبر، من مشاهدة حفلها الخاص إضافةً إلى مقابلتها مع أوبرا، حصريًا على أنغامي.

وبالتعاون مع سوني ميوزيك وسوني بيكتشرز، جرى تصوير حفل أديل الخاص في مرصد جريفيث في لوس أنجلس، بحضور عدد كبير من المشاهير نذكر منهم درايك، كريس جينر، إيلين ديجينيريس، ليزو، جيمس كوردن وغيرهم، حيث استمعوا إلى أشهر أغاني أديل إضافةً إلى أعمال تبثّ للمرة الأولى من ألبومها الجديد بعنوان "30".


أما المقابلة مع أوبرا وينفري، فتطرقت إلى الناحية الشخصية والحميمة للألبوم، الناحية التي لم تَبُح أديل بتفاصيل كثيرة عنها من قبل.


وتجيب أديل خلال حديثها مع أوبرا على أسئلة حول الألبوم، والحكايات التي ترويها في أغانيه، إضافةً إلى حياتها بعد الطلاق، خسارتها للكثير من وزنها و تربيتها لابنها.

أنغامي حصلت على حصرية بث هذا الحدث الموسيقي العالمي في منطقة الشرق الأوسط، ويقول رئيس مجلس إدارة الشركة إدي مارون في هذا الإطار: " تسعى أنغامي إلى إيصال الأصوات العربية إلى العالمية، كما تهدف المنصة إلى تقصير المسافات بين الفنانين العالميين ومحبّيهم في منطقة الشرق الأوسط. نحن فخورون بحصولنا على حق البث الحصري لحفل أديل الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنّ متابعي أنغامي سيكونون على موعد مع مزيد من هذه الحفلات العالمية في المرحلة المقبلة."  

حفل أديل One Night Only من إنتاج Fulwell 73 Productions وOnward Productions بالاشتراك مع Harpo Productions. أما المنتجون المنفّذون فهم بن ونستون، أديل، جوناثان ديكنز وراج كابور.

اديل One Night Only لوس أنجلس سوني ميوزيك أوبرا

ترشيحاتنا

محمد صبحي يفتح النار بعد حادث سفاح الإسماعيلية: "السينماء وخبثاؤها السبب"

رئيس المحكمة الدستورية: الدستور جعل الرئيس حكما لسلطات البلد القضائية

المقاهي والكافيهات كاملة العدد لمشاهدة مباراة القمة .. فيديو وصور

حرائق الغابات بـ سوريا تعلو بـ تحذيرات طارئة

قمة حمراء .. الأهلي يقسو بـ ثلاثية والزمالك يتوه في الشوط الاول

مرعي: الرئيس السيسي وضع لنا قاعدة ذهبية بعدم التدخل في شئون القضاء|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

بـ الهولوجرام .. أم كلثوم تظهر على مسرح ‎موسم الرياض

تفاصيل اتهام الإعلامية ماريا معلوف بالخيانة العظمى

الثالث.. محمد شريف يسجل في مرمى الزمالك من صناعة السولية

الخطيب يغيب عن قمة الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب

موسيماني يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة الزمالك

إعلامي يفتح النار على محمد رمضان: "كفاية تصدير صورة عبده موتة والبلطجة"

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا .. المخروطة|بتتاكل حلوة وحادقة ومالهاش مثيل في العالم

هزار بايخ قلب بجد.. هل انسحبت المذيعة فرح علي من «ستوديو القمة» على الهواء مباشرة؟

تصريحات كارتيرون تشعل القمة 123.. أرقام وحكايات 217 مباراة جمعت الأهلي والزمالك

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

فيديو

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

تصرّف لافت بين لاعبي الأهلي والزمالك قبل انطلاق القمة 123 .. فيديو

القمة 123.. وصول حافلة الأهلي استاد القاهرة لمواجهة الزمالك .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ