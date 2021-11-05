أنغامي تستضيف حفل أديل الخاص One Night Only مع أوبرا وينفري

بعد ست سنوات من الغياب، تعود أديل إلى عشّاقها ليس فقط من خلال ألبوم وصفته بـ "الصديق الذي رافقها في أكثر مراحل حياتها تقلّبًا"، إنّما أيضًا من خلال ساعتَين من الوقت تتّسمان بدرجة عالية من الخصوصية: ساعتان تضمّان حفلًا موسيقيًا حصريًا ومقابلة من القلب إلى القلب تحاورها فيها الإعلامية أوبرا وينفري.



وسيتمكّن جمهور أديل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 19 نوفمبر، من مشاهدة حفلها الخاص إضافةً إلى مقابلتها مع أوبرا، حصريًا على أنغامي.



وبالتعاون مع سوني ميوزيك وسوني بيكتشرز، جرى تصوير حفل أديل الخاص في مرصد جريفيث في لوس أنجلس، بحضور عدد كبير من المشاهير نذكر منهم درايك، كريس جينر، إيلين ديجينيريس، ليزو، جيمس كوردن وغيرهم، حيث استمعوا إلى أشهر أغاني أديل إضافةً إلى أعمال تبثّ للمرة الأولى من ألبومها الجديد بعنوان "30".



أما المقابلة مع أوبرا وينفري، فتطرقت إلى الناحية الشخصية والحميمة للألبوم، الناحية التي لم تَبُح أديل بتفاصيل كثيرة عنها من قبل.



وتجيب أديل خلال حديثها مع أوبرا على أسئلة حول الألبوم، والحكايات التي ترويها في أغانيه، إضافةً إلى حياتها بعد الطلاق، خسارتها للكثير من وزنها و تربيتها لابنها.



أنغامي حصلت على حصرية بث هذا الحدث الموسيقي العالمي في منطقة الشرق الأوسط، ويقول رئيس مجلس إدارة الشركة إدي مارون في هذا الإطار: " تسعى أنغامي إلى إيصال الأصوات العربية إلى العالمية، كما تهدف المنصة إلى تقصير المسافات بين الفنانين العالميين ومحبّيهم في منطقة الشرق الأوسط. نحن فخورون بحصولنا على حق البث الحصري لحفل أديل الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنّ متابعي أنغامي سيكونون على موعد مع مزيد من هذه الحفلات العالمية في المرحلة المقبلة."



حفل أديل One Night Only من إنتاج Fulwell 73 Productions وOnward Productions بالاشتراك مع Harpo Productions. أما المنتجون المنفّذون فهم بن ونستون، أديل، جوناثان ديكنز وراج كابور.