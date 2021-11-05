كفر الشيخ .. فوز أحمد جمال بالمركز الثاني في برنامج «إبداع»

أعلنت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ، فوز العازف أحمد جمال الدين فى عروض برنامج «إبداع» مراكز الشباب الموسم الثالث، فائزاً بالمركز الثاني فى مجال العزف والذى يقام على قناة النهار، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، و إشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، و عبد الحميد عبد الخالق، مدير إدارة شباب فوة، هذا و قد بدأ عرض برنامج المواهب «إبداع.. حلمك قرب» فى يوم الخميس 7 أكتوبر، حيث يذاع البرنامج أسبوعيًا يومي الخميس والجمعة في الحادية عشر مساءً لمدة سبعة أسابيع، وتنتجه وزارة الشباب والرياضية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار الدكتور محروس، إلى الدور الهام الذى تقدمه مراكز الشباب في جذب الموهوبين من الشباب و فتح أبواب الشهرة والنجاح من خلال الفاعليات المتنوعة التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة ومنها مهرجان ابداع مراكز الشباب و الأندية وتقديمه بثوب جديد وهو البرنامج الذى يتيح فرصة لخروج المواهب الشابة إلى النور بإطلالة النجوم، مقدماً التهنئة للعازف أحمد جمال الدين، مشيراً الى انه يقام البرنامج على مدار 14 حلقة من بينهم حلقة إفتتاحية وأخرى ختامية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و تنفيذ الادارة المركزية للبرامج الثقافية و التطوعية بالوزارة و يكون لكل مجال لجنة التحكيم الخاصة به، ويتم في نهاية الحلقة اختيار الفائزين.

وأوضح محروس، يعتبر برنامج «إبداع.. حلمك قرب» أول برنامج مسابقات مصري متعدد المجالات، حيث يشمل البرنامج 11 مجالاً مختلفاً للتنافس، وهي مجالات الغناء، التمثيل، الأفلام القصيرة، العزف، الشعر، الإبتكارات العلمية، الفنون التشكيلية، المراسل الإذاعي و التليفزيوني، التعليق الرياضي، الموال الشعبي، الإنشاد و الترانيم، موضحاً تنقسم كل مسابقة إلى مسابقتين، الأولى خاصة بمتسابقي الأندية الرياضية والثانية خاصة بمتسابقي مراكز الشباب، وفي كل مسابقة من الاثنين 5 متسابقين، بواقع 10 متسابقين في الحلقة الواحدة، وفي النهاية يتم اختيار فائز أول وثاني وثالث على الترتيب في كل مسابقة منهما.



يذكر أن أبرز أعضاء لجان التحكيم عدد من القيادات الفنية، حيث رصدت وزارة الشباب والرياضة جوائز بقيمة مليون و650 ألف جنية كقيمة إجمالية لجوائز الفائزين بالمراكز المختلفة في المجالات بواقع 72 فائزاً من إجمالي 110 متسابقين.