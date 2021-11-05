سحراني.. إيهاب توفيق يغني في حفل زفاف ابنة هشام عباس

تداول عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، سيَّما إنستجرام، مقاطع فيديو قصيرة، من حفل زفاف ياسمينا، ابنة الفنان هشام عباس، الذي أقيم ف الجونة، بحضور اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين وعدد من نجوم الفن.

وظهر في الفيديوهات الفنان ايهاب توفيق وهو يغني في زفاف ابنه هشام عباس ، عددا من أروع أغانيه، من بينها: «الله عليك يا سيدي، عامل عملة، سحراني» وغيرها من أجمل الأغاني.

صور زفاف ابنة هشام عباس

شاركت الفنانة والإعلامية إنجي علي، جمهورها بمجموعة صور من حفل زفاف ياسمينا ابنة الفنان هشام عباس الذي عُقد اليوم في الجونة بحضور أسرة العروسين وعدد من أصدقائهم المقربين.



ونشرت إنجي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا من حفل الزفاف برفقة هشام عباس وزوجته والإعلامية لميس الحديدى، وعلقت: "مبروك لهشام وجيجي"

حفل زفاف ابنة هشام عباس

في سرية تامة، يحتفل الفنان هشام عباس بزفاف ابنته ياسمينا على شاب من خارج الوسط الفني، بمدينة الجونة الساحلية بحضور يقتصر على الأهل والأصدقاء.

وأكدت مصممة الأزياء فدوى مواهب خبر زفاف ابنة هشام عباس ، بنشرها صورة لها مع الأخير، وباركت له زفاف ابنته ياسمينا.

أحدث أعمال هشام عباس

طرح الفنان هشام عباس، أغنية جديدة بعنوان “يا سهرانين الليل” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

أغنية هشام عباس "يا سهرانين الليل" من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وتقول كلماتها:

ياسهرانين الليل قلبى انا مال.. طب قولولى أنا هاعمل ايه

ويلى أنا ويل حالى بقى حال.. اه يامين يلايمنى عليه

ليل ياليل ياعين ده اللى الحياه ليل ياليل ياعين

تحلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه

ليل ياليل ياعين واللى بهواه ليل ياليل ياعين

حياخدنى ليه ومين لمس القمر بايديه

ياسهرانين الليل آه قلبى أنا مال

طب قولولى أنا هاعمل إيه

أغنية معاه

وكان هشام عباس، طرح من قبل أغنيته الجديدة "معاه" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات كيرو راجي، وألحان معتز أمين، وتوزيع موسيقي سيرجيو، وهي من إنتاج شركتا "عالم الفن ومزيكا".

تقول كلمات الأغنية: "معاه عرفت قيمة الدنيا ديا.. شفت الجنة قصاد عينيا معاه.. أيام ياما ضاعت مني سايبها.. عشتها من غير ما احسبها أيام".

وسبق ووعد هشام عباس جمهوره بألا يبتعد عن الساحة الفنية فترات طويلة، وأشار بأنه سيعود من وقت لآخر بعمل جديد، وذلك بعد عودته من فترة غياب ونجاح ألبومه الأخير "عامل ضجة" الذي طرحته شركتا "مزيكا وعالم الفن" فى نوفمبر الماضي.

ويُشار إلى أن هشام عباس تعاون مؤخرًا مع حميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، وطرحوا أغنية "زحمة الأيام"، وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ تخطت 4 ملايين مشاهدة منذ طرحها قبل نحو 3 أسابيع، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من إخراج ياسين حسن.

وسيطر حضور الفنان محمد حماقي على صور حفل زفاف إياد مصطفى قمر بحضور نجوم التسعينات وبدا الجميع في حالة انسجام وتوافق غنائي وفني عال.