مقادير مقلوبة دجاج فلسطينية ،المقلوبة الفلسطينية واحدة من أشهى الوجبات التي يشاع تناولها في الدول العربية والخليجية، والمقلوبة على الطريقة الخليجية من الأطباق اللذيذة، كما أنها من الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان لأنها تحتوي على مكونات صحية وغنية بالفيتامينات.

ونقدم لكم في التقرير التالي طريقة عمل المقلوبة الفلسطينية، بمجموعة من الطرق التي تسعى كل أم إلى إتقانها في جميع الدول العربية.



مقادير مقلوبة دجاج فلسطينية

2 كاس ارز

حبهان

باذنجان

دجاج

بطاطس

زهره (قرنبيط)

توابل المقلوبه

حبهان

طماطم

1 دجاج



طريقة تحضير مقلوبة دجاج فلسطينية

مقلوبة

نقلي الدجاج في الزيت

- نضع ماء في الحلة ونسوي الدجاج فيها ونضيف توابل المقلوبه وحبهان وورق لوري وملح ونتركه يستوي في الشوربة

- البطاطس والزهره والباذنجان

- ننقع الرز عشر دقائق

- يتم رش شرائح الطماطم والباذنجان والبطاطس والزهرة والدجاج والرز ونضيف الشوربة حتى تنضج



طريقة عمل مقلوبة دجاج فلسطينية

مقادير المقلوبة

4 قطع الدجاج

كيلو ارز بسمتي

ربع كيلو باذنجان

ربع كيلو طماطم

ربع كيلو بطاطس

بصلة مقطعة شرائح

ملح و فلفل حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما

3 ورق لورى لومي

ملح وفلفل

طريقة تحضير المقلوبة الخليجي :

* اسلقي أو شوحي الدجاج ثم أضيفي معه اللومي ،الهيل، البهارات، الملح والفلفل.

* انقعي الأرز لمدة ساعة.

* قطعي كل الخضروات على شكل دوائر واقليها في الزيت كل على حدة.

* بعد ذلك رصي بالترتيب الدجاج ثم البصل ثم البطاطس ثم الباذنجان.

* افرمي الطماطم في الخلاط مع الفلفل الأسود وتسكب على الخضار.

* في وعاء ثان اسلقي الأرز مع مرقة دجاج لمدة 8 دقائق ويصفى ثم ضعيه على الخضار لمدة 5 دقائق.

* بعد ذلك اقلبي القدر في وعاء التقديم.

* وقدميه ساخنا



طريقة عمل مقلوبة دجاج فلسطينية في المنزل

مقلوبة بالفراخ

قرنبيط

ملعقة طعام زيت الزيتون

1 دجاج

بصلة كبيرة مقطعة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة كمون مطحون

½ ملعقة صغيرة مسحوق الكاري

2 رأس ثوم، مقطع

2 فنجان أرز أبيض غير مطبوخ

طريقة عمل المقلوبة منال العالم :

- ضعي أزهار القرنبيط في صينية الخبز، وادهنيها بزيت الزيتون، اخبزيها في الفرن حتى يميل لونها للاسمرار، حوالي 30 دقيقة، ثم ضعيها جانبا.

- ضعي الدجاج والبصل في قدر كبير على نار متوسطة، واطبخيهم مع التحريك حتى يتغير لون اللحم، حوالي 10 دقائق .

في قدر.

- ضعي الماء حتى تغلي وأضيفي لها الملح والفلفل الأسود والكمون والأوريغانو والكاري والكركم.

- اخلطي القنبيط والثوم مع الدجاج والبصل في قدر كبير وأضيفي الأرز. اسكبي الماء ذي التوابل فوقهم ودعيه يغلي. قللي الحرارة وغطي القدر، - اطبخيه حتى ينضج الأرز ويمتص الماء كلها، من 15 حتى 20 دقيقة. انقلي القدر من الحرارة ودعيه 10 دقائق يرتاح كي ينضج الأرز أكثر.

عند التقديم، ضعي طبق التقديم على القدر واقلبي القدر رأسا على عقب حتى تنتقل المحتويات إلى الطبق.

مقادير عمل المقلوبة :

1 كيلو رز بسمتي

1/2 كيلو باذنجان

1/4 كيلو قرنبيط

1/4 بطاطس فريش

1دجاج

بهارات (قرفه- قرنفل- ملح- كركم- كمون- فلفل اسود -جنزبيل)

طريقة تحضير المقلوبة:

- اغسلي الأرز وانقعيه بالماء الدافئ لحوالي ربع ساعة.

- قطعي الباذنجان الى شرائح ، انثري عليه طبقة خفيفة من الملح ، اتركيه لبضع دقائق ثم امسحي عنه الملح جيدا، لا تغسليه.

- سخني الزيت في مقلاة عميقة ، اقلي الباذنجان ليصبح ذهبي اللون، اتركيه جانبا.

- قطعي الدجاج الى قطع صغيرة حسب الرغبة.

- في قدر متوسط الحجم ضعي قليل من الأرز، شرائح الباذنجان ، قطع الدجاج ثم بقية الأرز.

- ضعي مرق الدجاح في وعاء، اضيفي اليه الملح، البهارات، الكركم، القرفة، الهيل والفلفل، صبي المرق بحرص على الأرز. اضيفي الزيت.

- ضعي القدر على نار قوية الى ان يغلي ثم خففي النار وغطي القدر ، واتركيه ليطهى بهدوء لحوالي 30 دقيقة الى ان ينضج الأرز تماما.

- اقلبي المقلوبة على طبق التقديم ثم انثري فوقها الصنوبر وقدميها ساخنة.