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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات الخليج.. طريقة عمل برياني الخضار

برياني الخضار
برياني الخضار

برياني الخضار من أشهر الأكلات الخليجية، حيث يتمتع بمذاق مميز وشهي وفوائد صحية عديدة كما أنه من الأطباق التى يمكن الاستعانة بها فى العزومات المختلفة.

نقدم لكم طريقة عمل برياني الخضار بخطوات الشيف أماني رفعت مقدمة برنامج بالهنا على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير برياني الخضار 
350 جرام أرز بسمتى  مسلوق

2 كوب خضار بالكارى

 2 ملعقة كبيرة 

زبدة 

2 ملعقة صغيرة كركم 

2 بصل متوسط 

زيت زيتون 

4 فصوص ثوم 

كوب لوز شرائح 

ملح 

فلفل

 كوب زبادى  للتقديم

ليمون  للتقديم


طريقة عمل برياني الخضار بالكاري


* سخنى الفرن على 250 درجة مئوية

* ادهنى قالب الفرن بالزبدة والكركم حتى يدهن كل القالب من جميع الجهات

* قطعى البصل شرائح و يحمر فى الزيت مع الثوم و ملح وفلفل حتى يصبح ذهبيا ومقرمش

* سخنى الخضار بالكارى مع القليل من الماء

* ضعى طبقة من الارز المسلوق فوق الكركم بالزبدة

* تليها طبقة من البصل المحمر والثوم ثم الكارى

* ثم طبقة اخرى من البصل واللوز

* ضيفى فوق آخر طبقة من الأرز مكعبات من الزبدة ثم يلف بالفويل و يدخل الفرن لمدة 50 دقيقة

ويقدم برياني الخضار مع زبادى أو سلطة بالهنا

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