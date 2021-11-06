فى عيد ميلاد تامر هجرس .. تعرف على أهم 5 أعمال فنية شارك فى بطولتها

يحتفل اليوم الفنان تامر هجرس بعيد ميلاده ، حيث انه من مواليد مثل هذا اليوم لعام 1972 .

بدأ تامر هجرس حياته المهنية في مجال عروض الأزياء،ثم وبدأ في العمل السينمائي من خلال فيلم (بركان الغضب).

ثم شارك بعدها مع الفنان عادل إمام في فيلم (التجربة الدنماركية)، ثم شارك بعدها في بطولة أفلام (عمليات خاصة) و(البلد دي فيها حكومة).

تفرغ تامر هجرس في السنوات الأخيرة للعمل في الدراما التلفزيونية، ومن المسلسلات التي قام ببطولتها: (خاص جدًا، زي الورد، باب الخلق، شربات لوز).

وفى السطور التالية نرصد برز أعماله الفنية :

فيلم بركان الغضب :

وتدور أحداثه حول شخصية خالد فدائي فلسطيني، يسعى إلى حل عملي وجذري للقضية الفلسطينية، فيتوجه إلى مصر من أجل عقد صفقة سلاح، ويتعرض في رحلته تلك لصعوبات عديدة، ولكنه يتخطاها جميعًا ، والعمل من إخراج مان الجبلى وعرض عام 2002 .

فيلم التجربة الدنماركية :

وتبدا أحداث الفيلم حين يبدأ (قدري المنياوي) العمل فى منصب وزيرًا للشباب والرياضة، وتزور مصر فتاة من الدنمارك من أجل التبادل الثقافي بين البلدين، تأتي (أنيتا) إلى مصر وتنزل في فيلا الوزير، يحاول أولاده التقرب منها بشدة كما يقع الوزير في غرامها مع انفتاحها وثقافتها المختلفة ، والعمل من بطولة عادل إمام .

مسلسل خاص جداً:

تدور أحداث المسلسل حول طبيبة نفسية تمتلك عيادتين إحداهما فى مصر وأخرى في دبي، وتنجح من خلال عملها في حل مشاكل مرضاها، لكنها تفشل في تكوين حياة سعيدة مع زوجها ، والعمل من إخراج غادة سليم ومن بطولة يسرا.

مسلسل شربات لوز :

ودارت حلقات المسلسل في شكل كوميدي من خلال شخصية (شربات لوز) التي تقطن بمنطقة شعبية، وتعمل خياطة ومطلقة، ولديها شقيقان تعولهما، تتزوج من مصمم أزياء ثري (عبدالحكيم)، لتتصاعد الأحداث، والمسلسل من إخراج خالد مرعى ومن بطولة يسرا .

مسلسل باب الخلق :

وتبدأ أحداث العمل حيث يسافر مدرس اللغة العربية إلى خارج مصر، بعد أن ضاقت به الدنيا ويعود بعد فترة إلى مسقط رأسه بحي باب الخلق ليفاجأ بالكثير من التغييرات التي باتت تنبيء بمستقبل غامض، فيحاول التعايش معها ومواكبتها حتى يضمن الاستمرار في الحياة والعمل من إخراج عادل أديب ومن بطولة محمود عبد العزيز.