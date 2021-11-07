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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يناقش قانون التخطيط العام للدولة.. اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة  بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

 

وأعدت  اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل،  مشروع القانون فى شكله النهائي  يستهدف  التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية. ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

 

ويتضمن  مشروع القانون  الجديد  إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

 

ويشتمل مشروع القانون على عدد من الأهداف أبرزها تعظيم  كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتحقيق العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

التنمية المستدامة الحكومة مجلس الشيوخ قانون التخطيط العام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

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