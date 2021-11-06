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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الليلة الأخيرة قبل وفاتها.. البرازيلية ماريليا مندونسا جلست تحتسي الخمر

المطربة البرازيلية
المطربة البرازيلية ماريليا مندونسا

حالة كبيرة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حادث الطائرة الذي وقع أمس الجمعة 5 نوفمبر، وراحت ضحيته المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا عن عمر يناهز الـ26 عامًا. 

ونشرت البرازيلية ماريليا مندونسا - عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام - مقطع فيديو في الليلة الأخيرة قبل وفاتها، ظهرت فيه تحتسي كؤوس الخمر مع أصدقائها، في الليلة الأخيرة من عمرها، وقبيل وفاتها في الحادث الأليم. 

وفاة البرازيلية ماريليا مندونسا 

أعلن الحساب الرسمي للمغنية البرازيلية ماريليا مندونسا - عبر تطبيق انستجرام - خبر وفاتها مساء أمس الجمعة 5 نوفمبر في حادث تحطم طائرة كانت تستقلها في ولاية ميناس جيرايس. 

وتوفيت المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا بالإضافة إلى المنتج هنريكي ريبيرو والمساعد أبيسيلي سيلفيرا دياس فيلهو، علاوة على قائد الطائرة ومساعده أيضًا، لترحل «ماريليا» عن عمر يناهز 26 عامًا، إذ ولدت في 5 نوفمبر 2021. 

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ضحية طائرة منكوبة.. مصرع المطربة البرازيلية ماريليا مندونسا عن عمر 26 عامًا

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أخر ظهور لـ  ماريليا مندونساعلى طائرة الموت 

وكانت ماريليا مندونسا  ظهرت قبل ساعات قليلة من فواتها، في مقطع فيديو تفاعلت به مع متابعيها عبر انستجرام، ظهرت فيه ترصد رحلتها على طائرة الموت قبل تحطمها، بداية من دخولها إلى المطار وحتى صعودها إلى الطائرة وجلوسها على كرسيها قبل نهاية حياتها. 

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