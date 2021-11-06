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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

تقديم الخدمات الطبية لـ 64 ألف سيدة في المنيا خلال أكتوبر

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على السيدات بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان، حرصا على سلامة وصحة المرأة المصرية.

 

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم فحص  64 ألف و79 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك خلال شهر أكتوبر الماضى مشيرا إلى أنه انه تم فحص 855 ألف و 758 سيدة منذ بداية المبادرة حتى نهاية سبتمبر الماضى.

 

وقال الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية  بالمحافظة،  إن المبادرة هدفها  الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل  سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها  إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة الى مركز الاورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.
 

المنيا السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية المبادرات الرئاسية سرطان الثدي اللواء اسامة القاضي أبناء المحافظة

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