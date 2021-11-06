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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تطالب بحظر الأخونة بالمدارس أسوة بالجامعات

النائبة إيناس عبد
النائبة إيناس عبد الحليم

طالبت  النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتطبيق قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن حظر الأخونة بالجامعات على المدارس لاسيما وأنها تحتوي على عدد كبير من المعلمين المنتمين لجماعة الإخوان.

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وقالت إن قرار المحكمة بشأن حظر الأخونة بالجامعات وإلغاء قرار وزير التعليم  بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذى رفعه مرسى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة، يؤكد تماما انتهاء عصر جماعة الإخوان الإرهابية في المؤسسات التعليمية، مما يساعد وبشكل كبير في القضاء على افكار التطرف والفتنه بين الشباب.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنها كانت قد تقدمت بطلب إحاطة لرئيس البرلمان بشان عزل أساتذة الجامعات المنتمين للإخوان الإرهابية، وتحريضهم المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما بعد عرض مسلسل الأختيار.

 

وأضافت أن هناك عدد كبير من أساتذة الجامعات لهم أفكار وآراء اخوانية بحتة، وظهروا بجلاء على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما بعد عرض الملحمة الوطنية "الاختيار 2"، من خلال كتاباتهم وتحريضهم وتشكيكهم فى بطولات الجيش والشرطة، وحان الوقت الأن لتطهير المؤسسات التعليمية من هذه الأفكار.

الإخوان الإرهابية البرلمان الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية النائبة إيناس عبد الحليم

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