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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. ميرفت أمين تنتهي من تصوير "حكايتي مع الزمن"

ميرفت أمين
ميرفت أمين

تنتهي اليوم الفنانة ميرفت أمين من تصوير كافة مشاهدها في حكاية "حكايتي مع الزمن"  ضمن أحداث مسلسل الا أنا  وذلك بمنطقة مصر الجديدة .

ويتبقى لميرفت أمين بعض المشاهد مع شاهيستا سعد وبعد الفنانين في العمل ؛ وكان متبقي لها مشهد مع أحمد خليل ولكن تم حذفه بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان صدى البلد علم  أن الفنانة ميرفت أمين قد شعرت ببعض السعال " الكحة" أثناء تصوير مشاهدها في حكاية" حكايتي مع الزمن " ضمن  احداث مسلسل الا انا .

وشعر فرق عمل المسلسل بالخوف من إصابه الفنانة ميرفت أمين بفيروس كورونا المستجد خاصة وانها قد اختلطت بالفنان أحمد خليل  الذي أصيب منذ ثلاثة ايام  .
وسرعان ما أجرت ميرفت أمين مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة  سلبية؛ واستكملت ميرفت أمين التصوير .

إصابه أحمد خليل

وكان  صدى البلد قد علم  من مصادره أن الفنان أحمد خليل أصيب بفيروس كورونا أثناء تصويره حكاية تحمل اسم  “ حكايتي مع الزمان ” ، والذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا  أنا ”.

وكان الفنان  أحمد خليل  قد صور عددا من مشاهده منذ يومين  داخل أحداث العمل ،خلال اليومين الماضيين ، ثم حصل على أجازه لعدم وجود مشاهد تصويره له خلال هذه الأيام .

ان حكاية “ حكايتي مع الزمان ” من مسلسل  إلا انا ، من بطولة ميرفت امين وأحمد خليل وأشرف زكى وليلى عز العرب ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن .

مسلسل لحم غزال 

أحدث أعمال الفنان  أحمد خليل  فى الدراما المصرية هو مسلسل لحم غزال ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى .

مسلسل "لحم غزال" شارك فى بطولته كل من غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.

الفنان  أحمد خليل  من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، تخرج عام 1965.

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أحمد خليل في سطور 

عين  أحمد خليل  معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل ب9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي). سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك.

عاد أحمد خليل  إلى العمل الدرامي المصري من خلال مسلسل (الساقية تدور)، اشتهر خليل من مسلسل (هوانم جاردن سيتي)، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين).

حكايتى مع الزمان يتصدر

وكانت قد تصدرت الفنانة ميرفت أمين، تريند جوجل؛ بعد الحلقة الأولى من حكاية "حكايتى مع الزمان" ، ضمن أحداث مسلسل"إلا أنا".

جاء ذلك؛ بعد أن دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنانة ميرفت أمين عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب ظهورها في الحلقة الأولى من حكاية "حكايتى مع الزمان" ، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".

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