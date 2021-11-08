"الدخل الأساسي المعمم كأداة للحماية الاجتماعية".. ندوة شباب المصري الديمقراطي.. اليوم

ينظم اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة بعنوان " الدخل الأساسي المعمم كأداة للحماية الاجتماعية"، اليوم الأثنين 8 نوفمبر الساعة الثامنة مساء، وذلك على الصفحة الرسمية لاتحاد الشباب على فيسبوك.

وتستضيف الندوة :- كلا من .د. إبراهيم عوض، عضو مجلس الأمناء للحزب، أستاذ السياسات العامة ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الامريكية بالقاهرة و- د. هانيا الشلقامي، أستاذ مشارك بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الامريكية بالقاهرة.

وتتضمن محاور الندوة تعريف الناس بما هو الدخل الأساسي المعمم ومزايا وعيوب تطبيقه وهل يمكن تنفيذه في مصر و ما هي اليات ومعوقات تنفيذه في مصر وما هي اليات التمويل .

ويدير الندوة:- د. أحمد علاء فايد ، عضو اتحاد الشباب ، وأعد الندوة :-وليد دنقل ، مسؤول العمل الجماهيري باتحاد الشباب المركزي.