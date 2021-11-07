توزيع 142743 كارت ميزة على مستفيدي برنامج تكافل وكرامة في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه جاري توزيع 142743 كارت ميزة جديد على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ، والذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجاً وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً.

وأضاف المحافظ، أن عملية التوزيع تتم من خلال كافة الإدارات والوحدات الإجتماعية على مستوى المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي ، مشدداً على سرعة تسليم كروت الفيزا للمستحقين واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين وذلك لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الاجتماعية التي تشهد توزيع كروت الفيزا على مستحقيها.

من جانبه، أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلي أنه ورد للمديرية 72604 كارت ميزة لمستفيدي برنامج تكافل ، و 70139 كارت ميزه لمستفيدي برنامج كرامه بإجمالي عدد ( 142743 ) كارت ميزه لمستفيدي برنامج تكافل وكرامه جديد وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم لتسليمها للمستحقين من خلال 19 إدارة اجتماعيه بنطاق دائرة المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أن كارت ميزة يعتبر كارت بنكي يمكن التعامل به من خلال ماكينات الـ ATM لاجراء عمليات السحب والإيداع وكذلك عمليات البيع والشراء وسداد فواتير الكهرباء والمياه دون تحمل المواطن أي تكلفة مالية وعدم الاقتصار في عملية الصرف على مكاتب البريد.