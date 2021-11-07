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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة ممثلي 9 جامعات أجنبية.. صورة الأردن بالإعلام الدولي في الاحتفال بالمئوية

جانب من حضور الاحتفالية
جانب من حضور الاحتفالية

عقد المؤتمر الدولي :" صورة الأردن بالعالم في ١٠٠ عام " برعاية ملكية سامية من المملكة الأردنية الهاشمية وبتنظيم من الجامعة الهاشمية بمشاركة دولية من تسعة جامعات أجنبية تمثل أمريكا وفرنسا وتركيا وروسيا وفنلندا  واليونان وبولندا والسويد وسويسرا بالإضافة إلي الدول العربية.

 

وأوضح رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون أن المشاركين في المؤتمر قدموا ٦٠ بحثا ضمن ١٣ محورا متنوعا بمشاركة ٦٠ متحدثا دوليا هم من نخبة المفكريين والسياسيين والإعلاميين والأكاديميين .

 

شارك من مصر الخبراء الدكتور أيمن محمود أستاذ التاريخ بجامعة قناة السويس والدكتورة نيفين مسعد أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة وخبير الإعلام أحمد يوسف وكانت ورقته بعنوان : " الأردن رحلة إعلامية وروحية ومستقبلية في الزمان".

 

وتحدث أحمد يوسف عن واقع صورة الأردن وسياسته المتوازنة في أمريكا وهولندا والمنطقة العربية بتوثيقات عبر أزمنة متعددة من عصر التلفزيونات الي عصر الأون لاين والواقع الافتراضي  ثم عرج علي الرؤية المستقبلية الاعلامية والروحية التي يؤطر لها  للأردن وكنوز الصحراء وتكنولوجيا البحث العلمي العابرة للتخصصات والتي يمكن ان تحول ماخفي في الصحراء الأردنية لكنوز وثروات في مجالات الطاقة والمياه والثروات.

 

كما تحدث عن امتلاء الأردن بمقامات الأنبياء والصحابة والأولياء وهو ما يجب أن يتم البحث فيه بطريقة أعمق ليس كمزارات سياحية أو مناطق أثرية ولكن كما يمكن تسميتها " ميراث النبيين " من علوم وأنوار ستتحول الي كنوز واقعية في العصور الحالية والمستقبلية لتفيض علي الانسانية والكون بفتوحات وتجليات واشراقات تنفع الناس في كل مكان.

 

وقال رئيس المؤتمر الدكتور جمال شلبي أنه إضافة علي التدقيق في اختيار الأوراق الجديدة والمبتكرة وذات البعد العالمي وأصالة وتميز وعمق المتحدثين فإننا في احتفاليتنا الأكاديمية من خلال المؤتمر بمئوية الأردن الثانية سنهتم بالتواصل مع المحبيين والعشاق للأردن في كل مكان عبر نشر البحوث المقدمة في المؤتمر بدور عربية كبري وبموقع علي الانترنت لنتشابك مع الجميع .

 

من جانبه قال منسق عام المؤتمر الدكتور عبد الباسط الزيود إن الأردن يحتفل بمئوية صلية وناجزة فهو تمكن من مواجهة جميع الظروف والتحديات فشكل واحة أمن وأمان واستقرار وعلم ومعرفة في إقليم غير مستقر مما أثار الباحثين والمفكرين في العالم للبحث في سر قوة وثبات الأردن عبر سياساته الحكيمة والمتزنة والوسطية لقيادته الهاشمية الحكيمة ومؤسسته العسكرية وشعبه الواعي المخلص وإرثه الحضاري العميق.

 

ولفت مدير إدارة العلاقات الثقافية والعامة عبد الإله الزبون إلي اختيار دقيق ومميز لمحاور المؤتمر حيث ناقشنا صور ملوك الدولة الأردنية، والدور القومي العربي للأردن، والعيش المشترك في الأردن، والتعليم والصحة والاقتصاد والاستثمار، والتجربة الأردنية الديموقراطية ، والعلاقة الأردنية بالمنظمات الدولية ، والأردن في الصحافة العربية والدولية، والأردن في الأدبين العربي والعالمي ، والصورة المستقبلية للأردن.

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