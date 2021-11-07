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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يتصدر الدول العربية فى معدل الإصابات اليومية بكورونا

صدى البلد

 واصل الأردن تصدره أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم /الأحد/، تسجيل 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 875804 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 840282 حالة شفاء بعد تسجيل 1602 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11128 حالة.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة المغربية خلال الساعات الـ 24 الماضية 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 947396 حالة.

وأفادت الصحة المغربية بأنها سجلت 7 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 14713 حالات، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 928641 بعد تسجيل 196 حالة.

أما في الجزائر، تم تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 64 مريضا لشفاء.

وأوضحت الصحة الجزائرية أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 207.156 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 142.186 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.945 حالة.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 648 إصابة و21 وفاة، و1917 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 360 ألفا و914 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و207 حالات، والشفاء إلى 306 آلاف و720 حالة.

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