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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القومية للأنفاق: تشغيل قطار المونوريل العاصمة الإدارية منتصف 2022

صدى البلد

قال اللواء عاصم والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه  سيتم تشغيل قطار المونوريل العاصمة الإدارية منتصف 2022، موضحا أن المشروعات التي تنفذها الهيئة بأياد مصرية مئة بالمئة.

أوضح عاصم والي، أن مصر تنفذ مشروعا ضخما، لإنتاج 3 خطوط مترو، وقطار كهربائي خفيف، وخطوط قطار المونوريل الذي يعتبر أطول خط مونوريل في العالم بطول 47 كيلو متر.

وتابع والي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" سيتم افتتاح المرحلة الأولي والثانية للقطار الكهربائي الخفيف الذي يربط بين الخط الثالث بمحطة عدلي منصور شرق القاهرة نهاية العام الجاري.

وأشار إلي أن  النقل الذكي، عبارة عن شبكة متكاملة، تحتوى على مختلف وسائل الراحة والأمان ويستطيع المواطن خلالها التنقل بين الوسائل.

ولفت إلي أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولي والثانية للقطار الكهربائي الخفيف الذي يربط بين الخط الثالث بمحطة عدلي منصور شرق القاهرة نهاية العام الجاري.

وأكد رئيس القومية للأنفاق، أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولي والثانية للقطار الكهربائي الخفيف الذي يربط بين الخط الثالث بمحطة عدلي منصور شرق القاهرة نهاية العام الجاري.

صالة التحرير عدلي منصور العاصمة الادارية عزة مصطفي الهيئة القومية للانفاق قناة صدي البلد المونوريل

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