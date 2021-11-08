فحص 295 ألف تلميذ لاكتشاف الطفيليات المعوية والبلهارسيا بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ حملة وزارة الصحة و السكان للحد من انتشار الامراض المتوطنة والقضاء على البلهارسيا والطفيليات المعوية حرصا علي صحة وسلامة ابنائها تلاميذ المدارس تحت رعاية المحافظ اللواء اسامه القاضي .

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الادارة العامة للأمراض المتوطنة قامت بفحص 295 الف و90 عينة لتلاميذ المدارس للكشف عن الطفيليات المعوية والبلهارسيا

واوضحت الدكتورة راندا محمد خيرى مدير الادارة العامة للامراض المتوطنة أنه تم فحص 295 الف و90 عينة من تلاميذ المدارس للصفوف الدراسية الأول والرابع الابتدائى والأول الأعدادى والأول الثانوى خلال شهر أكتوبر وجارى أستكمال فحص باقي التلاميذ خلال شهر نوفمبر

وأشارت إلى أن الفحص يستهدف الكشف عن الطفيليات المعوية والبلهارسيا بين طلاب المدارس والوقوف على نسب إنتشارها وعلاج الحالات الإيجابية بالمجان بالإضافة الى متابعة الحالات الايجابية بالفحص بعد العلاج للتاكد من تمام الشفاء وسلبيتها

ولفتت أنه تم التشديد على الفرق المشاركة بعملية الفحص على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية

وقتلت أنه تم عمل تدريب لفنيين المعامل بسمالوط وذلك فى اطار تطوير الاداء ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الطبية.

