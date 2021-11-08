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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 295 ألف تلميذ لاكتشاف الطفيليات المعوية والبلهارسيا بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على التلاميذ بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ حملة وزارة الصحة و السكان للحد من انتشار الامراض المتوطنة والقضاء على البلهارسيا والطفيليات المعوية حرصا علي صحة وسلامة ابنائها تلاميذ المدارس تحت رعاية المحافظ اللواء اسامه القاضي .

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الادارة العامة للأمراض المتوطنة قامت بفحص   295 الف و90  عينة لتلاميذ المدارس للكشف عن الطفيليات المعوية والبلهارسيا

واوضحت الدكتورة راندا محمد خيرى مدير الادارة العامة للامراض المتوطنة أنه تم فحص 295 الف و90 عينة من تلاميذ المدارس للصفوف الدراسية الأول والرابع الابتدائى والأول الأعدادى والأول الثانوى خلال شهر أكتوبر وجارى  أستكمال فحص باقي التلاميذ خلال شهر نوفمبر

وأشارت إلى  أن الفحص يستهدف الكشف عن الطفيليات المعوية والبلهارسيا بين طلاب المدارس والوقوف على نسب إنتشارها  وعلاج الحالات الإيجابية بالمجان بالإضافة الى متابعة الحالات الايجابية بالفحص بعد العلاج للتاكد من تمام الشفاء وسلبيتها

ولفتت أنه تم التشديد على الفرق المشاركة بعملية الفحص  على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية 
وقتلت أنه تم  عمل تدريب لفنيين المعامل بسمالوط وذلك فى اطار تطوير الاداء ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الطبية.
 

المنيا وزارة الصحة الإجراءات الاحترازية الخدمات الطبية وزارة الصحة و السكان مديرية الصحة بالمنيا إجراءات الاحترازية الإجراءات الاحترازية والوقائية الطفيليات المعوية الإجراءات الاحترازي

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