البلاك فرايدي .. عقوبة العروض الوهمية تصل للحبس وغرامة 2 مليون جنيه

تبدأ المتاجر الكبرى والمتاجر الالكترونية بعمل تخفيضات وخصومات كبرى تصل إلي 70% بمناسبة عروض البلاك فرايدي 2021، وذلك على جميع منتجات الملابس الرجالي والحريمي والأطفال ومستلزمات البيت والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية والأجهزة التكنولوجية الحديثة ولعب الأطفال وكل ما يحتاجه البيت العصري.

تشهد الدول العربية ومن ضمنها مصر، عروض البلاك فرايدي في شهر نوفمبر كل عام، وبعض المتاجر تقوم بعمل العروض والتخفيضات كل جمعة خلال شهر نوفمبر، إلا أن الموعد الرسمي لها يوم الجمعة 26 نوفمبر .

رغم الإقبال الشديد الذي يشهده البلاك فرايدي نظرا للعروض والخصومات في هذا اليوم، إلا أن هناك شكاوى من قبل البعض حول العروض والإعلانات الوهمية المضللة، إلى جانب النصب والتلاعب من قبل بعض المتاجر والشركات.

وفي هذا السياق، وضع قانون حماية المستهلك، عدد من العقوبات الرادعة لحماية المشتري أو المستهلك من هذا النصب والعروض الوهمية تصل -العقوبات- إلى غرامة هائلة للمخالفين من التجار وأصحاب المحلات.

عقوبة العروض الوهمية

تندرج عقوبة العروض الوهمية في تخفيض الأسعار تحت قضايا أمن دولة طوارئ، طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، حيث تصل العقوبة -وفقا للمادة 66 من القانون- إلى تغريم صاحب المحل غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بحد أقصى.

ولا تقف عقوبة العروض الوهمية في تخفيض الأسعار عند هذا الحد، فقد تصل أيضا إلى حبس صاحب المحل، مع مصادرة البضاعة المباعة.