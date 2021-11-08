عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البلاك فرايدي .. عقوبة العروض الوهمية تصل للحبس وغرامة 2 مليون جنيه

البلاك فرايدي
البلاك فرايدي

تبدأ المتاجر الكبرى والمتاجر الالكترونية بعمل تخفيضات وخصومات كبرى تصل إلي 70% بمناسبة عروض البلاك فرايدي 2021، وذلك على جميع منتجات الملابس الرجالي والحريمي والأطفال ومستلزمات البيت والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية والأجهزة التكنولوجية الحديثة ولعب الأطفال وكل ما يحتاجه البيت العصري.

تشهد الدول العربية ومن ضمنها مصر، عروض البلاك فرايدي في شهر نوفمبر كل عام، وبعض المتاجر تقوم بعمل العروض والتخفيضات كل جمعة خلال شهر نوفمبر، إلا أن الموعد الرسمي لها يوم الجمعة 26 نوفمبر .

رغم الإقبال الشديد الذي يشهده البلاك فرايدي نظرا للعروض والخصومات في هذا اليوم، إلا أن هناك شكاوى من قبل البعض حول العروض والإعلانات الوهمية المضللة، إلى جانب النصب والتلاعب من قبل بعض المتاجر والشركات.

وفي هذا السياق، وضع قانون حماية المستهلك، عدد من العقوبات الرادعة لحماية المشتري أو المستهلك من هذا النصب والعروض الوهمية تصل -العقوبات- إلى غرامة هائلة للمخالفين من التجار وأصحاب المحلات.

عقوبة العروض الوهمية

تندرج عقوبة العروض الوهمية في تخفيض الأسعار تحت قضايا أمن دولة طوارئ، طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، حيث تصل العقوبة -وفقا للمادة 66 من القانون- إلى تغريم صاحب المحل غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بحد أقصى.

ولا تقف عقوبة العروض الوهمية في تخفيض الأسعار عند هذا الحد، فقد تصل أيضا إلى حبس صاحب المحل، مع مصادرة البضاعة المباعة.

بـ500 جنيه.. ماذا يفعل المصريون في البلاك فرايداي؟.. فيديو

خصومات تصل لـ 70%.. كيفية تفادي العروض الوهمية في «البلاك فرايداي»

البلاك فرايدي حماية المستهلك قانون حماية المستهلك يوم الجمعة الادوات المنزلية

ترشيحاتنا

مجنونة ياقوطة.. هل ترتفع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة؟|الزراعة تجيب

وزيرة الهجرة: أنادي شيخ الأزهر بـ والدي العزيز والبابا استضاف المصريين في كينيا وقت كورونا

البلاك فرايدي .. عقوبة العروض الوهمية تصل للحبس وغرامة 2 مليون جنيه

عرفانا بهم..شيخ الأزهر والبابا تواضروس يحتفيان بأربع شخصيات كتبوا أحداثًا تاريخية |فيديو

صندوق مكافحة الإدمان : أغلب المشكلات مرتبطة بالمخدرات .. فيديو

الكنيسة الأسقفية تختار مركز لوجوس في وادي النطرون للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأنها الشيطان.. أبن يقطع رأس أمه ويشعل النيران في جسدها

خاص .. مرتضى منصور لن يعود للزمالك قبل الانتخابات

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

أنا رجل صعيدى| السبب الحقيقى لانفصال منة عرفة وزوجها

خطة النواب : أولوية الانتقال للعاصمة الإدارية للموظفين المدربين على التحول الرقمي

شيخ الأزهر: كنا على وعي بأن اللعب على أوتار الفتنة الطائفية قد يتحول لحرب

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا أحيا نجوم الفن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ..صور

كنا عايزين نقلد الأفلام الإباحية.. لماذا قتل طفلان الرضيعة ندى بعد فشلهما في اغتصابها؟

بدأت مشوارها السينمائى مع عماد حمدى وأنهته مع يوسف منصور .. محطات هامة لـ نيللى قبل تكريمها فى القاهرة السينمائى

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

فيديو

زغلول معلول وكعب متحني.. تعليقات وضعت مدحت شلبي في أزمة.. ما القصة؟

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ