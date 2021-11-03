خصومات تصل لـ 70%.. كيفية تفادي العروض الوهمية في «البلاك فرايداي»

شهر نوفمبر من كل عام، هو شهر التخفيضات والخصومات الكبيرة، ويطلق على كل جمعة خلال هذا الشهر «البلاك فرايداي»، حيث كان من المتعارف عليه وجود تخفيضات بها، إلى أن تم تحريف الاسم وتسميته «الجمعة البيضاء».

«خصومات تصل إلى 70%» هذا شعار أغلب المحال التجارية في شهر نوفمبر ضمن عروض «الجمعة البيضاء»، فهل تلك العروض وهمية أم حقيقية؟، وكيف يمكننا التفريق بين الحقيقي من العروض المتاحة والزائف؟!.

هناك عدد من الإجراءات التي يجب عليه كـ مستهلك اتباعها:

1- يجب عليك التأكد من فترة صلاحية المنتج

2- من الضروري التأكد من كون المنتج أصلي وغير تقليد

3- لابد من المطالبة بفاتورة شراء، تضمن حق المستهلك في جودة المنتج وخلوة من أي عيوب صناعة.

4- يجب التأكد من أن المنتج الذي تشتريه موجود في البيئة المناسبة والصالحة له

5- عليك التأكد من أن السعر المكتوب علي الفاتورة هو ما تم دفعة وأن السلع أنواعها هي المذكورة بالفاتورة وغير مخالفة أو مغيرة لمنتجات أخري.

6- تأكد من وجود فترة السماح والاسترجاع ضد العيوب سواء صناعية او غذائي.

7- يجب عليك التأكد من أن مكان الشراء مكان مسجل ومرخص رسمي وليس محل غير رسمي لضمان حقك.

دور جهاز حماية المستهلك

تستعد جميع المحال التجارية لبدء تخفيضات «الجمعة البيضاء»، وبدوره يقدم جهاز حماية المستهلك عدد من النصائح الضرورية ، لتجنب تعرض المشتري للخداع، والتزوير، وطالب الجهاز المستهلكين بالالتزام بالحصول على حقوقهم والمفاضلة بين السلع والمنتجات المعروضة، والتأكد من جدية العروض والتخفيضات.

وطالب جهاز حماية المستهلك التجار، بـ ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن و الالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شامل، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون .

بعض النصائح التي قدمها جهاز حماية المستهلك تحت عنوان «معاك في فترة التخفيضات»:

- تتأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

- التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية .

- احرص علي طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض"

- تأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات .