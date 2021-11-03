جهاز حماية المستهلك يقدم 4 نصائح للمواطنين أثناء تخفيضات الجمعة البيضاء

ناشد جهاز حماية المستهلك المستهلكين بالإلتزام بالحصول علي حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات أثناء فترة الجمعة البيضاء .
وطالب الجهاز جموع التجار والموردين بضرورة الإلتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن و الإلتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شاملا ، مع تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع المنصوص عليها في القانون .
وقدم جهاز حماية المستهلك بعض النصائح في فترة التخفيضات وجاءت كالتالى:
-التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.
التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية .
- إحرص علي طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض"
- التأكد من تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات .
#الجمعة_البيضاء
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#اعرف_حقك
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