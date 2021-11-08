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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان النواب: ارتفاع مرتقب في أسعار العقارات بنسبة 15%.. تعرف على الأسباب

ارتفاع أسعار العقارات
ارتفاع أسعار العقارات

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أسعار العقارات ستشهد زيادة خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة لزيادة أسعار مدخلات الصناعة، متوقعًا أن تزداد أسعار العقارات من 10% إلى 15%.

وأرجع شكري في تصريحات لـ"صدى البلد"، هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي تستوردها مصر كالنحاس والألومنيوم والصناعات البلاستيكية بنسبة 50%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت، والذي قفز 470 جنيها خلال شهر واحد فقط، حيث ارتفع من 780 إلى 1250 جنيها.

ورغم زيادة أسعار العقارات المرتقبة، إلا أن النائب، أكد أن مصر وضعها أفضل من الدول الآخرى، التي تعاني من نقص الحديد والأسمنت وغيرها من مواد البناء، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار أزمة عالمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح وكيل إسكان النواب، أن مصر لديها العديد من الحلول والبدائل للتقليل من حدة الأزمة المرتقبة -ارتفاع أسعار العقارات- أبرزها الاعتماد على الصناعة المحلية وذلك لمد السوق بالاحتياجات المطلوبة، فضلا عن الاعتماد على التمويل العقاري.

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