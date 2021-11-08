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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروان خوري فى حوار مع صدى البلد: لست مثيرا للجدل.. والمهرجانات لون سلبي للموسيقى الشعبية

مروان خوري ومحرر
مروان خوري ومحرر صدى البلد

مروان خوري فى حوار مع صدى البلد:

**أعبر عن نفسي في مهرجان الموسيقى العربية.. وهذا ما أحضره لجمهوري الليلة

**أتجاهل الشائعات.. والسوشيال ميديا بديل للتلفزيون

**الوضع في لبنان أثر على الفن.. ونمر بمرحلة مصيرية

**أحضر اغاني ل"ماجدة الرومي" وكارول سماحة.. والتكريم يعطينا دفعة للأمام

 

يحيي اليوم المطرب اللبناني مروان خوري حفلا بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال30، ودائما ما ترفع حفلاته شعار كامل العدد.

«صدى البلد» أجرى حوارا مع المطرب مروان خوري، تحدث فيه عن كواليس مشاركته في المهرجان وتكريمه به، والوضع الذي تمر به لبنان حاليا، كما تحدث عن أعماله المقبلة، ورأية في السوشيال ميديا، كما كشف عن طريقة تعامله مع الإنتقادات والشائعات.

وإلى نص الحوار:-

الموسيقى العربية

في البداية تحدث مروان خورى عن تواجده بمهرجان الموسيقى العربية وقال": هذه هى المشاركة الثامنة لي في مهرجان الموسيقى العربية، وأنا أحرص دائما على التواجد لأن هذا المهرجان أعبر عن نفسي فيه وجمهور دار الأوبرا مميز ويقدر التراث والأغاني الجديدة أيضا، وأتوجه بالشكر لإدارة المهرجان التي تجمعني بهم صداقة قوية.

مروان خوري

التكريم

وكرم مهرجان الموسيقى العربية المطرب مروان خوري في حفل افتتاح الدورة الثلاثون ويقول": سعيد جدا بتكريمي وسط هذه الأسماء الكبيرة من نجوم الأغنية، سواء الذين تواجدوا معي على المسرح او الأسماء التي رحلت عنا، فهذا يعطينا دفعة للقادم، ويشجعنا على تقديم أفضل مالدينا للجمهور".

برنامج حفلة

وكشف مروان خوري عن الطريقة التي يختار بها برنامج حفله بمهرجان الموسيقى وقال": دائما احرص على ان أرضي جميع الأذواق وأقدم عدد من الأغاني الخاصة بي والشهيرة منها قصر الشوق، ومغرم، بالإضافة الي اغاني التراث التي يعشقها جمهور دار الأوبرا حيث اغني للموسيقار محمد عبد الوهاب اغنيتين، وأقدم عدد من الأغاني التي طرحتها مؤخرا.

اغنية خاصة لمصر

وأكد مروان انه لن يكون هناك اغنية خاصة لمصر هذا العام، ولكن هناك أغنية يا مساء الفل التي لحنها للمطربة ماجدة الرومي وسيفتتح بها الحفل.

مروان خوري


الأغنية الشعبية

وتحدث عن رأيه في الاغنية الشعبية وقال": الاغنية الشعبية حاليا يتبعها الغالبية، والمقصود بها مايهم الشعب، وحاليا نعاني من نقص بالمستوي الغنائي في هذا اللون وأصبحت تجارية، ونتاج هذا ظهرت اغاني المهرجانات التي اعتبرها انا اللون السلبي للأغنية الشعبية، ولكنها أمر واقع وهناك فئة كبيرة تحب هذا اللون، ولكن هى موجه وستتغير مع الأيام.


السوشيال ميديا

كما تحدث ايضا مروان عن تأثير السوشيال ميديا حاليا وقال": بالفعل اثرت وخاصة على التلفزيون والبرامج، فنحن بمرحلة انتقالية نتوجه فيها ناحية الإنترنت ويوتيوب الذي اصبح المحطة الأكبر في التاريخ البشري بسلبياته وايجابياته، والأن السوشيال ميديا تشهد تطور كبير وتأثيرها اصبح قوى وستحل محل التلفزيون ولن يكون هناك كنترول او تحكم عليها".


انتقادات السوشيال ميديا

ونوه مروان أنه لايتعامل مع السوشيال ميديا كثيرا لذلك هو بعيد عن الانتقادات، ويقول": اتواصل مع محبيني عن طريق "تويتر" قليلا ولكن لا أركز على الإنتقادات وابتعد عن اى كبام حاد، لانني لا احب ماتقدمه السوشيال ميديا وأفضل أغلب الأوقات الا اتعامل معها".

مروان خوري


الشائعات

وعن طريقة تعامله مع الشائعات قال": اتجاهلها تمام، ولا أرد على اى شائعة فأنا فنان بطبعي لست مثير للجدل سواء بشخصيتي او بفني".

لبنان

ويرى "مروان" ان الوضع في لبنان اثر على الفن بالفعل ولك يكن يتخيل ان الأمور قد تصل الى هذا،  مؤكدا ان لبنان تمر بوضع صعب ومرحلة مصيرية ولكنه لايخاف عليها فهو متأكد من انها ستمر من هذه الأزمة وتاريخها الكبير يشهد على هذا، وتمنى الا يتخلى العالم العربي عن لبنان".

أعماله الجديدة

وكشف مروان عن أعماله الجديدة وقال":احضر عدد من الاغاني السينجل والحن عدد من الاغاني لمطربين كبار مثل ماجدة الرومي، اسماء لمنور سماء، و لكارول سماحة ولكن لا اعرف موعد طرح تلك الأغاني".

مروان خوري
المهرجانات السوشيال ميديا محمد عبد الوهاب كارول سماحة ماجدة الرومي مهرجان الموسيقى العربية المطرب اللبناني مروان خوري

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