البرلمان يقدم حزمة من النصائح للمواطنين بشأن البلاك فرايداي.. نواب: إبلاغ جهاز حماية المستهلك حال اكتشاف أي تلاعب في الأسعار

النائبة نجلاء العسيلي تطالب المستهلكين بتوخي الحذر أثناء الشراء

برلماني: على جميع التجار تقديم عروض جادة للمواطنين

اقتصادية النواب: سبب وقوع المستهلكين فى مصيدة بلاك فرايداي عدم الوعي

يحل موعد «البلاك فرايداي» سنويا، يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر من كل عام، حيث تستعد كبرى المولات والمتاجر في تقديم عروض تنافسية للمواطنين بنسب تفوق عن العروض المبرمة طوال العام.

وفي هذا الصدد، قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن المستهلكين يقعون في مصيدة البلاك فرايداي، بسبب عدم الوعي، مشيراََ إلى أن جهاز حماية المستهلك يفرض غرامات مالية كبيرة جدًا على كل شخص يحاول النصب على المواطنين.

فى البداية، دعا علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى الحذر من الإعلانات المضللة لتخفيضات الأسعار تزامنا مع "البلاك فرايداي"، مطالبا المواطنين بإبلاغ جهاز حماية المستهلك عن أي إعلانات خادعة، وموضحا أن الغرامات التي أعلنها الجهاز للمخالفين تصل إلى 2 مليون جنيه.

وقال “الدسوقي” فى تصريح لـ"صدي البلد"، إن المستهلكين يقعون في مصيدة البلاك فرايداي، بسبب عدم الوعي، مشيراََ إلى أن جهاز حماية المستهلك يفرض غرامات مالية كبيرة جدًا على كل شخص يحاول النصب على المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تخفيضات "البلاك فرايدي" عرف معمول به في دول العالم لتصريف البضائع قبل نهاية العام مع قرب نزول الموديلات الجديدة، عبر طرحها للبيع بتخفيضات حقيقية سواء في المتاجر أو عبر البيع الإلكترونى، ولكن تستغل الكثير من الشركات في مصر هذا الأمر في وضع عروض وهمية دون تخفيض حقيقى لسعر السلعة.



كما قدمت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، حزمة من النصائح للمواطنين تزامنا مع “ البلاك فرايداي، قائلة:” يجيب توخي الحذر اثناء عملية الشراء فى هذا اليوم بسبب أن هناك فئة غير مسؤلة تقوم بخداء المواطنين بتقديم اسعار وهمية للدفع المستهلك للشراء".

واكدت “العسيلي” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، علي ضرورة أن يلتزم جميع التجار بتقديم عروض جادة للمواطنين، مع تشديد العقوبات على كل من يقوم بالإعلان عن عروض وهمية، فضلا عن منع بيع أي سلعة خلال فترة العروض غير مدون عليها السعر قبل وبعد الخصم.

وطالبت عضو مجلس النواب، المواطنين بسرعة إبلاغ جهاز حماية المستهلك حال اكتشاف اي تلاعب او خداع من جانب التجار، مؤكدة أن هناك عقوبات قوية تنتظر اصحاب القلوب السوداء مستغلي اندفاع المستهلكين الى الشراء بهدف جني الاموال فقط وليس بهدف التيسير وتقديم العروض الهادفة.

من جانبه، طالب النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المواطنين تحري والدقة في يوم البلاك فرايداي عن شراء المنتجات التي يتم تخفيضها بسبب أن بعض اصحاب المحلات يقومون بوضع خصومات وهمية من أجل جني الأموال فقط.

وأكد "بدراوى" لـ"صدى البلد"، ضرورة أن يلتزم جميع التجار بتقديم عروض جادة للمواطنين، مع تشديد العقوبات على كل من يقوم بالإعلان عن عروض وهمية، فضلا عن منع بيع أي سلعة خلال فترة العروض غير مدون عليها السعر قبل وبعد الخصم.

وأِشار عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة الوعي لدي الشعب المصري زادت بشكل كبير حيث إن أغلب المواطنين قبل شرائهم منتج معين يقومون بالبحث والتحري عنه في أكثر من مكان لتجنب النصب والاحتيال.

