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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رابطة السيارات: الوكيل الذي لا يستطيع توفير ماركات السيارات عليه أن يعتزل ..فيديو

السيارات
السيارات

قال المهندس أيمن حسام  رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن الجهاز يعمل علي حماية المستهلك بشكل استباقي واستخذنا عدد من القرارات الاستباقية أيضا حيال عدد من السيارات كانت تعاني من أعطال.

وأضاف حسام خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر  " المذاع علي قناة " سي بي سي " ، أنه سيتم تفعيل مزيد من الإجراءات لأنهاء ظاهرة الأوفر برايس علي أسعار السيارات ، مؤكدا أن ظاهرة الأوفر برايس علي أسعار السيارات تأتي من حركة تداول السيارة حتي الوصول إلي المستهلك.

ومن جانبه أوضح أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، أن قرار جهاز حماية المستهلك محترم جدا ويقف إلي جانب المستهلك ، مؤكدا أن هذه القرارات ستظهر الكثير من الحقائق ، مؤكدا أن السبب في " الأوفر برايس " علي أسعار السيارات هو الموزع .

وتابع أبو المجد ، إن جميع ماركات السيارات تراجع إنتاجها في الفترة الحالية بنسبة  كبيرة ، مؤكدا أن وكيل السيارات اذا لم يستطيع توفير ماركات السيارات علية التوقف عن العمل .

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