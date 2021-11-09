علاج الهربس التناسلي .. وكيفية تأثيره على العلاقة الزوجية

يبحث كثيرون عن علاج الهربس التناسلي حيث يعد من أشهر الأمراض التى تصيب الرجال والنساء وأكثرها شيوعا.

ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه بشكل علمى بـ علاج الهربس التناسلي ولكن توجد بعض الأدوية والعلاجات الطبيعية التى تعمل على تخفيف حدة الأعراض والسيطرة على العدوى ومنع انتقالها للأخرين خاصة الزوج أو الزوجة.



وأهم ما يجعل بدء علاج الهربس التناسلي في أسرع وقت أمرا فى غاية الأهمية هو أنه يجعل الانسان أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات عديدة وتدهور الحالة بشكل أكبر.



يجب علاج الهربس التناسلي بشكل سريع حتى لا يتعرض الإنسان للإصابة بمضاعفات المرض خاصة تطور شكل الهربس وزيادة انتشاره .



نكشف لكم فى هذا التقرير طرق علاج الهربس التناسلي المختلفة سواء بالأدوية أو بالثوم والطرق الطبيعية الأخرى وشكل الهربس التناسلي.





علاج الهربس التناسلي عند النساء

يمكن علاج الهربس التناسلي عند النساء في المرة الأولى التي تصاب فيها بالهربس التناسلي من خلال الأدوية المضادة للفيروسات لوقف تفاقم الأعراض - يجب أن تبدأ في تناول هذا في غضون 5 أيام من ظهور الأعراض.



كريم للألم

إذا كانت لديك أعراض لأكثر من 5 أيام قبل أن تذهب إلى عيادة الصحة الجنسية ، فلا يزال بإمكانك إجراء الاختبار لمعرفة السبب.

العلاج إذا عادت البثور

اذهب إلى الطبيب العام أو عيادة الصحة الجنسية إذا تم تشخيصك بالهربس التناسلي وتحتاج إلى علاج لتفشي المرض.

قد يساعد الدواء المضاد للفيروسات في تقصير فترة انتشار المرض لمدة يوم أو يومين إذا بدأت في تناوله بمجرد ظهور الأعراض.

لكن الفاشيات عادة ما تستقر من تلقاء نفسها ، لذلك قد لا تحتاج إلى علاج، وعادة ما تكون الفاشيات المتكررة أخف من النوبة الأولى من الهربس التناسلي، وبمرور الوقت تميل حالات تفشي المرض إلى الحدوث بشكل أقل تواترًا وتكون أقل حدة. بعض الناس لا يعانون من تفشي المرض.

قد يستفيد بعض الأشخاص الذين يعانون من أكثر من 6 فاشيات في العام من تناول الأدوية المضادة للفيروسات لمدة 6 إلى 12 شهرًا، وإذا استمر تفشي الهربس التناسلي خلال هذا الوقت ، فقد تتم إحالتك إلى أخصائي.





مرهم لعلاج الهربس التناسلي

يرغب كثيرون فى معرفة مرهم لعلاج الهربس التناسلي للتمكن فى تخفيف الأعراض بشكل سريع ويعد مرهم دوكوسانول (أبريفا) أفضل علاج لمرض الهربس التناسلي لكن لايستخدم إلا بموافقة الطبيب وذلك لتحديد الجرعة المناسبة.



علاج الهربس التناسلي بالثوم

يلجأ البعض لـ علاج الهربس التناسلي بالثوم حيث أنه من أشهر الطرق الطبيعية الموجودة فى الطب التقليدي القديم لعلاج هذه المشكلة الصحية وغالبا يتم علاج الهربس التناسلي بالثوم من خلال وضع فصوص الثوم المهروس على مكان الإصابة عدة مرات خلال اليوم.

ويمكن تناول الثوم أو مكملاته لرفع مناعة الجسم الداخلية وزيادة قدرته على مقاومة الأمراض.



شكل الهربس التناسلي

يريد كثيرون التأكد من إصابتهم بهذا المرض لذا يبحثون عن شكل الهربس التناسلي للتمكن من معرفته ومقارنته بالموجود لديهم وفى الحقيقة الهربس التناسلي عبارة آفات جلدية تظهر بشكل واضح على المناطق التناسلية ومثل بعض البثور بالبارزة فى شكل غير منتظم “ ليست تظهر بأى شكل هندسي معروف ”



علاج الهربس نهائيا

لايمكن علاج الهربس نهائيا لأنه حتى الان لم يتوصل الأطباء والعلماء لأى عقار طبي قادر على القضاء عليه بنسبة 100%، وجميع العلاجات المتاحة تعمل على منع زيادة المرض وتدهور الحالة وفى نفس الوقت تقليل حدة الأعراض.

وعادة يزول الهربس من تلقاء نفسه ولكن هذا لا يعنى الشفاء التام منه لأنه يمكن أن يعود مرة أخرى ولكن الجيد فى الأمر أن النوبات المتكررة تكن أقل حدة من الأعراض الرئيسية.



الهربس التناسلي والزواج

يرغب كثيرون فى عرفة حقيقة علاقة الهربس التناسلي والزواج خاصة أنه يمكن انتقال العدوى من شخص مصاب لآخر سليم ولكن فى حقيقة الأمر يمكن للمصابين بمرض الهربس التناسلي الزواج وممارسة العلاقة الحميمة بشكل طبيعي إذا تم اتباع بعض الإرشادات الطبية.

مبدئيا فيروس الهربس التناسلي لا يكون نشيطا طوال الوقت ففى بعض الأحيان يكون خاملا تماما ولا يظهر أى أعراض وهذه أكثر فترة آمنة يمكن ممارسة العلاقة الحميمية فيها، ويتم تجنبها خلال ظهور الآفات الجلدية.

فى حالات نادرة تنتقل العدوى خلال فترة خمول المرض لذا يجب أخذ الاحتياطات الكافية مثل استخدام ملين جنسي لمنع التلامس والاحتكاك ، أو استخدام واق ذكري، أو استخدام أدوية مضادة للفيروسات ، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد ملامسة المنطقة المصابة.



الأغذية التى تنشط فيروس الهربس



يرغب بعض المصابين فى معرفة الأغذية التى تنشط الهربس التناسلي وإذا كنت تعاني من الهربس الفموي أو التناسلي المصحوب بأعراض، فمن المحتمل أن تعاني من تفشي المرض في بعض الأحيان حتى مع اتباع نظام غذائي لا تشوبه شائبة، وأثناء تفشي مرض الهربس ، فإن أفضل طريقة لمكافحة الفيروس وتسريع الشفاء هي استخدام الأدوية المضادة للفيروسات مثل فالاسيكلوفير .

على الرغم من عدم وجود دليل على أن الطعام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أو تحسين تفشي الهربس ، فإن العديد من الأشخاص المصابين بالهربس أبلغوا عن حدوث تحسن بعد تجنب بعض الأطعمة.

يعد تجنب الأطعمة التي تنتشر بها الهربس أمرًا صعبًا ، ولكن بشكل عام ، ابتعد عن الأطعمة الحارة أو المالحة أو الزيتية ، حيث من المرجح أن تهيج هذه الأطعمة الشفاه واللثة. من الأفضل أيضًا تجنب المشروبات الحمضية ، مثل عصائر الفاكهة ، إذا كان لديك قرح برد مفتوحة يمكن أن تتهيج.

تظهر الدراسات أن الأرجينين ، وهو حمض أميني موجود في مجموعة متنوعة من الأطعمة ، يمكن أن يلعب دورًا في انتشار الفيروسات مثل الهربس. يحتوي الأرجينين على خصائص نمو فيروسية ، مما يعني أنه قد يزيد من معدل تكاثر الفيروسات مثل HSV-1 و HSV-2 في الجسم.

ويفضل الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالأرجينين مثل صدر الديك الرومي ولحم الخنزير وصدر الدجاج والمكسرات (الفول السوداني على وجه الخصوص) وبذور اليقطين والحمص وفول الصويا ومنتجات الألبان والعدس أثناء تفشي الهربس بدلاً من ذلك التزم بنظام غذائي بسيط وصحي يمنحك إمدادًا كاملاً بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية دون توفير كميات زائدة من الأرجينين.

من ناحية أخرى فإن اللايسين هو حمض أميني طبيعي ينتج في الجسم ويرتبط تناوله بإعاقة أنشطة الأرجينين في الجسم أى أن “ليسين جيد ؛ أرجينين سيء”.

أطعمة مفيدة لعلاج الهربس

نعرض لكم الأطعمة الجيدة لمرضى الهربس وتحتوي على نسبة عالية من ليسين ومنخفضة في أرجينين وتعالج الهربس، وهى:

الجبن والزبادي ومنتجات الألبان الأخرى

الفواكه مثل التفاح والكمثرى والمشمش

أنواع الأسماك المختلفة

معظم الدواجن إلا الديك الرومي

تناول مكمل ليسين يوميا



المصادر:

nhs

healthline

forhims