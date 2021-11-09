ولي عهد البحرين: علاقتنا بالإمارات تشهد نموا مستمرا

أكد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على المستويات المتقدمة للعلاقات المتميزة التي تجمع البحرين والإمارات تشهد نموًا مستمرًا.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد البحرين، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي.

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، قد استقبل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) فقد جرت للأمير سلمان بن حمد آل خليفة مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن في أبوظبي، حيث عزف السلام الوطني لمملكة البحرين.

وكان في استقبال ولي عهد البحرين، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ويرافق ولي عهد البحرين وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين.