الطب البيطري

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .

تحرير 117 محضر ضبط لحوم فاسدة في البحيرة

وأشار محافظ البحيرة إلى قيام مديرية الطب البيطري بالبحيرة خلال شهر أكتوبر الماضى بعلاج ورش 156350 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية.

و ترقيم وتسجيل 10735 رأس ماشية، كما تم استخراج 11664 بطاقة تسجيل حيوان و 7931 بطاقة بدل فاقد، كما تم التأمين على 7319 رأس ماشية وذلك من خلال إدارتي الترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية بالمديرية من خلال الإدارات والوحدات التابعة للمديرية .

كما قامت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بذبح 8225 ذبيحة داخل مجازر المحافظة، وتحرير 117 محضر ضبط لحوم مخالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.