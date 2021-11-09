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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطب البيطري

تحرير  117 محضر ضبط لحوم  فاسدة في البحيرة

حملات بيطرية فى البحيرة
حملات بيطرية فى البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .

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تحرير  117 محضر ضبط لحوم  فاسدة في البحيرة

 

وأشار محافظ البحيرة إلى قيام مديرية الطب البيطري بالبحيرة خلال شهر أكتوبر الماضى بعلاج ورش 156350 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية.

و ترقيم وتسجيل 10735 رأس ماشية، كما تم استخراج 11664 بطاقة تسجيل حيوان و 7931  بطاقة بدل فاقد، كما تم التأمين على 7319 رأس ماشية وذلك من خلال إدارتي الترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية  بالمديرية من خلال الإدارات والوحدات التابعة للمديرية .

كما قامت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم  بذبح  8225 ذبيحة  داخل مجازر المحافظة، وتحرير 117 محضر ضبط لحوم  مخالفة وغير صالحة  للاستهلاك الآدمي.

البحيرة مديرية الطب البيطري لحوم فاسدة محافظ البحيرة محافظة البحيرة

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