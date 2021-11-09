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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الداخلية تتمكن من ضبط كميات كبيرة من المخدرات

ضبط مخدرات - ارشيفي
ضبط مخدرات - ارشيفي

تمكنت وزارة الداخلية السعودية من إحباط محاولات لتهريب (1.080) طن من مادة الحشيش المخدر، و(269512) قرص إمفيتامين مخدر، و(69.3) طن من مادة القات المخدر، بمناطق جازان وعسير ونجران والجوف.

وكانت وزارة الداخلية السعودية نشرت في وقت سابق على حساب "سناب" فيديو لمداهمة أمنية حية لضبط شخص يروج للمخدرات في الدمام، عاصمة المنطقة الشرقية في المملكة.

ووثق مقطع الفيديو كواليس عملية ضبط المشتبه به ورصد الهدف والتعامل معه، حيث تم رصده بالسيارة وهو يقوم بتسليم مواد مخدرة في شارع فرعي بالدمام.

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وأعلنت الجهات الأمنية القبض على شخص يروج مادة الميثامفيتامين المخدرة "الشبو"، بالمنطقة الشرقية وتحديدا في الدمام، كما ألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته ليستلم منه المواد المخدرة.

وعثر بحوزتهما على كليوجرام من مادة الميثامفيتامين، وكذلك 200 قرص إمفيتامين مخدر.

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