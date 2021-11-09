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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

البحرين تبحث تنشيط التبادل التجاري مع باكستان

صدى البلد

أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس بالعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التاريخية والعريقة التي تربط مملكة البحرين ب‍جمهورية باكستان الإسلامية، مؤكداً تطلع الغرفة لزيادة آفاق التجارة البينية بين البلدين من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية، لاسيما في ظل المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين الصديقين، جاء ذلك خلال استقباله ببيت التجار سفير جمهورية باكستان الإسلامية محمد أيوب بحضور عضو مجلس الإدارة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله السادة.

وبحسب صحف محلية بحرينية استعرض رئيس الغرفة عدداً من التصورات والمقترحات التي من شأنها المساهمة برفع معدلات التجارة البينية، منها تبادل الزيارات التجارية وإقامة الاجتماعات الثنائية لبحث وتذليل العقبات بالإضافة إلى الفعاليات الاقتصادية المشتركة للتعريف والترويج لفرص الاستثمار المتاحة في البلدين الصديقين، مؤكداً على ما تتميز به البيئة الاستثمارية في المملكة من محفزات وتسهيلات عديدة تمنحها للمستثمرين، كما تتميز بالأيدي العاملة المدربة والماهرة وانخفاض الكلفة التشغيلية، وتُعتبَر بوابة هامة لدخول أسواق المنطقة.
وأشار إلى أن «الغرفة» كممثل للقطاع الخاص على اتم الاستعداد لبحث فرص الشراكة والتعاون التجارية مع جمهورية باكستان واستقطاب الاستثمارات وتبادل الخبرات بهدف تحقيق مزيد من المكاسب للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني، مؤكداً رغبة غرفة البحرين في تنمية العلاقات الثنائية وبخاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة، في ظل ما يتمتع به البلدان من الفرص الواعدة والمقومات والإمكانيات المتعددة في مختلف القطاعات.
من جانبه أعرب محمد أيوب سفير جمهورية باكستان الإسلامية، عن اعتزازه بالصداقة بين البحرين وباكستان وبالتقارب الجغرافي والثقافي والاجتماعي والديني بين البلدين الصديقين والذي ينعكس إيجابياً على متانة علاقات التعاون البحريني الباكستاني المشترك والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري، كما تحدث عن المشاريع التنموية في بلاده وشدد على الفرص التجارية في مجالات الأمن الغذائي والسياحة، وإمكانية تنشيط التجارة والاستثمارات وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

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