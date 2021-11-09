أسعار الخضراوات والفاكهة والدواجن واللحوم بالأسواق

تلقى الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الإدارة المختصة بمراقبة الاسواق بقطاع التخطيط بالوزارة عن أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الجملة والتجزئة، حيث أفاد التقرير أن سعر الطماطم بسوق الجملة يتراوح من 1,4 إلى 3 جنيه لتباع بأسواق التجزئة من 3.5 إلى 5 جنيه ، وسعر البطاطس بسوق الجملة من 3,75 إلى 5,75 جنيه، وتباع من 7 إلى 8 جنيه بسوق التجزئة، والفلفل الرومي بسوق الجملة من 3 إلى 5,5 جنيه، لتباع بسوق التجزئة من 6 إلى 8 جنيه بسوق التجزئة، والبصل من 2 إلى 3,5 جنيه بسوق الجملة، ويباع بسوق التجزئة من 5 إلى 6,5 جنيه بسوق التجزئة، والخيار بسوق الجملة من 2,5 إلى 4,5 جنيه ، ويباع من 5 إلى 7 جنيه بسوق التجزئة.
أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فقد أفاد التقرير بأن سعر البرتقال البلدي بسوق الجملة من 2 إلى 3,5 جنيه، ويباع من 5 إلى 7 جنيه بسوق التجزئة، وسعر البرتقال بسرة من 4 إلى 7 جنيه بسوق الجملة، ويباع من 7 إلى 8 جنيه بسوق التجزئة، والرمان بسوق الجملة من 4 إلى 7 جنيه، ويباع من 5 إلى 8 جنيه بسوق التجزئة، والعنب بسوق الجملة من 6 إلى 25 جنيه، ويباع من 8 إلى 25 جنيه بسوق التجزئة، والجوافة بسوق الجملة من 4 إلى 7جنيه، وتباع من 7 إلى 10 بسوق التجزئة.
وعن أسعار الدواجن واللحوم أفاد التقرير الوارد للدكتور علي المصيلحي - وزير التموين و التجارة الداخلية، عن سعر الفراخ البيضاء في سوق التجزئة من 28 إلى 31 جنيه، واللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسوق التجزئة بـ 95 جنيه، واللحوم البلدي الطازجة بسوق التجزئة من 140 إلى 160 جنيه، أما السمك البلطي بسوق الجملة من 19 إلى 27 جنيه، ومن 25 إلى 33 جنيه بسوق التجزئة.