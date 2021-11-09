أسعار الخضراوات والفاكهة والدواجن واللحوم بالأسواق

تلقى الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريراً من الإدارة المختصة بمراقبة الاسواق بقطاع التخطيط بالوزارة عن أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الجملة والتجزئة، حيث ‏أفاد التقرير أن سعر الطماطم بسوق الجملة يتراوح من 1,4 إلى 3 جنيه لتباع ‏بأسواق التجزئة من 3.5 إلى 5 جنيه ، وسعر البطاطس بسوق ‏الجملة من 3,75 إلى 5,75 جنيه، وتباع من 7 إلى 8 جنيه بسوق ‏التجزئة، والفلفل الرومي بسوق الجملة من 3 إلى 5,5 جنيه، لتباع ‏بسوق التجزئة من 6 إلى 8 جنيه بسوق التجزئة، والبصل من 2 إلى ‏‏3,5 جنيه بسوق الجملة، ويباع بسوق التجزئة من 5 إلى 6,5 جنيه ‏بسوق التجزئة، والخيار بسوق الجملة من 2,5 إلى 4,5 جنيه ، ويباع ‏من 5 إلى 7 جنيه بسوق التجزئة.‏

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فقد أفاد التقرير بأن سعر البرتقال البلدي ‏بسوق الجملة من 2 إلى 3,5 جنيه، ويباع من 5 إلى 7 جنيه بسوق ‏التجزئة، وسعر البرتقال بسرة من 4 إلى 7 جنيه بسوق الجملة، ويباع ‏من 7 إلى 8 جنيه بسوق التجزئة، والرمان بسوق الجملة من 4 إلى 7 ‏جنيه، ويباع من 5 إلى 8 جنيه بسوق التجزئة، والعنب بسوق الجملة ‏من 6 إلى 25 جنيه، ويباع من 8 إلى 25 جنيه بسوق التجزئة، ‏والجوافة بسوق الجملة من 4 إلى 7جنيه، وتباع من 7 إلى 10 بسوق ‏التجزئة.‏

وعن أسعار الدواجن واللحوم أفاد التقرير الوارد للدكتور ‏‏ علي المصيلحي - وزير التموين و التجارة الداخلية، عن سعر الفراخ ‏البيضاء في سوق التجزئة من 28 إلى 31 جنيه، واللحوم الطازجة ‏بالمجمعات الاستهلاكية بسوق التجزئة بـ 95 جنيه، واللحوم البلدي ‏الطازجة بسوق التجزئة من 140 إلى 160 جنيه، أما السمك البلطي ‏بسوق الجملة من 19 إلى 27 جنيه، ومن 25 إلى 33 جنيه بسوق ‏التجزئة.‏