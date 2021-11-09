علقها على حبل المشنقة.. مكوجي يقتل زوجته بسبب شكه في سلوكها بالمنيا

قرر المحامي العام لنيابات شمال المنيا حبس المتهم “س. ر. ي”- 40 سنة- مكوجي 4 أيام على ذمة التحقيق مع التجديد له في الميعاد لاتهامه بقتل زوجته بحجة الشك في سلوكها.

وكلف المحامي العام لنيابات شمال المنيا ضباط البحث الجنائي باستكمال التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



ترجع أحداث القضية إلى تلقي مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة مطاى بتلقيه بلاغا من «س. ر. ي – 40 سنة» مقيم بقرية بردنوها التابعة لمركز مطاي شمال المنيا، بانتحار زوجته «س. ص. ش 38 سنة» ربة منزل شنقا داخل غرفتها بالمنزل بحجة وجود خلافات أسرية.

وكشفت التحريات الأولية لضباط البحث الجنائي وجود خلافات سابقة بين المجنى عليها وزوجها وبمواجهة الزوج اعترف بارتكاب الجريمة لشكه في سلوكها وتغيبها عن المنزل وقيامه بتحرير محضر سابق بواقعة الاختفاء، وأنه قام بنصب مشنقة عقب خنقها لإخفاء جريمته والادعاء بانتحارها وسط ظروف غامضة. .

من جانبه شكل المحامي العام لنيابات شمال المنيا فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة وجثة المجني عليها والذي قرر نقلها إلى مشرحة مستشفى المنيا العام لعرضها على الطب الشرعي وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

كما أجرى فريق النيابة العامة تحقيق موسع مع المتهم اعترف خلالها بارتكاب الجريمة بقصد الدفاع عن الشرف عقب شكه في سلوك زوجته وتم اصطحاب المتهم إلى موقع الجريمة لتمثيل كيفية القيام بالتعدي على المجني عليها وخنقها حتى فارقت الحياة.