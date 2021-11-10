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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه برجك

ابراج
ابراج

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية..

 إذا كنت مولودًا في يوم 10 نوفمبر اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير  فؤاد.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 10 نوفمبر  من المحتمل أن يكون اليوم مكلفًا بعض الشيء من حيث المال بسبب النفقات الكبيرة المفاجئة ، يمكن أن يحدث عجز في ميزانيتك.

 ومع ذلك، لا داعي للقلق الشديد قريبا سترى الأشياء تتحول لصالحك. ستكون هناك سعادة وسلام في الحياة الأسرية.

وبالحديث عن الصحة ، يُنصح بالحفاظ على مناعتك قوية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 1 -1 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

نصيحة لمواليد 9 نوفمبر 

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 9 نوفمبر قائلة: من المرجح أن يكون اليوم يومًا عاديًا بالنسبة لك من حيث الصحة.
ستحصل على دعم أحبائك، خاصة وأن علاقتك بوالديك ستكون قوية. حاول قضاء بعض الوقت الإضافي مع زوجتك واجعلها تشعر بمدى تميزها بالنسبة لك. 
 

حظك اليوم على المستوى المهنى والعاطفى


عاطفيا وعائليا: اقتران فينوس مع القمر يدفعك للتعامل بكرم مع من تحب وقد تجمعك بالأخوة والأحباب أوقات سعيدة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يزيد من شعبيتك ويجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب
 

الحياة العاطفية مولود ا في يوم 10 نوفمبر اكتشف ماذا يخبئه لك برجك 10 نوفمبر توقعات الابراج حظك اليوم وتوقعات الأبراج

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