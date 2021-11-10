ماذا قال أحمد مجاهد عن شيكابالا في الغرف المغلقة؟ محمد شبانة يكشف

كشف الإعلامي محمد شبانة عن ما دار في الغرف المغلقة عن أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك وإيقافه 8 أشهر ثم تخفيف الحُكم.



وقال محمد شبانة في تصريحات ببرنامجه "بوكس تو بوكس" عبر قناة ETC: على الرغم من الجلسات التي تم عقدها في اتحاد الكرة المصري مطلع الأسبوع الجاري بين أحمد مجاهد ولجنة شئون اللاعبين ولجنة الانضباط بسبب عقوبة شيكابالا والاتفاق على تخفيض العقوبة؛ لكن أحمد مجاهد “عاند” في الأيام الماضية، ورفض إصدار قرار بتخفيض عقوبة شيكابالا.



وأوضح شبانة: عناد مجاهد؛ بسبب إصراره على خروج شيكابالا، والاعتذار له في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب اللاعب.