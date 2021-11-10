عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماذا قال أحمد مجاهد عن شيكابالا في الغرف المغلقة؟ محمد شبانة يكشف

شيكابالا
شيكابالا

كشف الإعلامي محمد شبانة عن ما دار في الغرف المغلقة عن أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك وإيقافه 8 أشهر ثم تخفيف الحُكم.


وقال محمد شبانة في تصريحات ببرنامجه "بوكس تو بوكس" عبر قناة ETC: على الرغم من الجلسات التي تم عقدها في اتحاد الكرة المصري مطلع الأسبوع الجاري بين أحمد مجاهد ولجنة شئون اللاعبين ولجنة الانضباط بسبب عقوبة شيكابالا والاتفاق على تخفيض العقوبة؛ لكن أحمد مجاهد “عاند” في الأيام الماضية، ورفض إصدار قرار بتخفيض عقوبة شيكابالا.


وأوضح شبانة: عناد مجاهد؛ بسبب إصراره على خروج شيكابالا، والاعتذار له في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب اللاعب.

ترشيحاتنا

ماذا قال أحمد مجاهد عن شيكابالا في الغرف المغلقة؟ محمد شبانة يكشف

انستجرام يسمح قريبا للمستخدمين بالدفع لمنشئى المحتوى من خلال الاشتراكات

كلاب مفترسة تمزق طفلا حتى الموت

هل تلعن الملائكة الزوجة إذا غضب عليها زوجها بغير حق؟.. الإفتاء تجيب

سعر سيارة bmw x6 في مصر 2021.. صور

إصابة إريتري صدمته سيارة مسرعة أمام مول شهير بالشيخ زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية مأساوية لعروس الدقهلية.. قررت إنهاء حياتها بعد 3 أيام من الزواج

ضربة جوية في إثيوبيا.. وأديس أبابا تشتعل |تفاصيل

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

التجارة والصناعة توقف استيراد قطع غيار " التوك توك"

مآساة بدور .. عجبته فاتجوزها بمأذون وشهود مزورين

تطور خطير.. إثيوبيا تعلن عن هجمات تستهدف سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

افتتاح المعرض المؤقت "أرواح ممجده: تبجيل الأسلاف في مصر"

مصر للطيران تفتح مكتبا جديدا بالعاصمة القطرية الدوحة.. صور

هاني شاكر يكتب نهاية حسن شاكوش.. ونجم المهرجانات يتحدي: هانزل أغنيات جديدة

فيديو

بعد وفاة أحمد خليل .. عدد زيجاته وسر انفصاله عن سهير البابلي ووصية زوجته الألمانية

ذهب للتسلية فعاد جثة.. تفاصيل مروعة في حادث قتيل الدومينو ببنها

فيديو جراف.. من هى هدى قطب التي ذكرها وزير الخارجية الأمريكي

فيديو جراف| مش علشان الخمسة.. عمرو أديب يشكو الأهلي بسبب أبوتريكة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ