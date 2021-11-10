بلينكن لصالح: محاولة اغتيال الكاظمي اعتداء على سيادة العراق واستقراره

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفياً مع رئيس العراق برهم صالح، عبر خلاله عن "إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وقال مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الوزير الأمريكي "أكد أن هذا الهجوم كان أيضا اعتداء على سيادة العراق واستقراره".

وجدد بلينكن التأكيد على أن "شراكة الولايات المتحدة مع العراق حكومة وشعباً، راسخة".

وتعرض منزل رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، فجر الأحد، لهجوم نفذته طائرتان مسيرتان انطلقتا من شمال شرق البلاد، حسبما أكدت الجهات الأمنية في البلاد.

وأدان مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وجدد مجلس الأمن دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وازدهاره، مؤكدًا على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وشدّد أعضاء المجلس على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها وتقديمهم إلى العدالة.