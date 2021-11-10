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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل حلم حي قريبًا.. ندى بسيوني تكشف كواليس أعمالها المقبلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني

قالت الفنانة ندى بسيوني ، إنها أوشكت على الإنتهاء من مسلسلها الجديد حلم حي للمخرج كامبا، مشيرة إلى أنه يتبقى لها يوم تصوير واحد فقط. 

وأضافت ندى بسيوني في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري أنها انتهت من تصوير فيلم ساحر النساء للمخرج أحمد عياد، مشيرة إلى أنها لم تتعاقد على أي أعمال في الموسم الدرامي الرمضاني حتى الوقت الحالي. 

 

صناع مسلسل حلم حي

مسلسل حلم حي بطولة حمدي الوزير، ندى بسيوني، منة عرفة، باهر النويهي، أحمد والى ، مصطفى منصور، محمود متولى، كريم عبد الخالق، لبنى عزت، أميرة الشريف، يوستينا إسحاق، ومن إخراج كامبا.

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فيلم ساحر النساء 

وكانت ندى بسيوني كشفت عن دورها في فيلم ساحر النساء، وقالت لـ "صدى البلد" : "أقدم في ساحر النساء شخصية جديدة ومختلفة بالنسبة لي، وهي طبيبة نفسية تحاول علاج أحد المرضى وهو محمد سليمان، ولكن بعد فترة تكشف أنها تعالج نفسها من بعض العقد، وهي شخصية مركبة أقدمها لأول مرة".

فيلم «ساحر النساء» تدور أحداثه في إطار تشويقي، وهو من أفلام البطولة الجماعية، وتلعب فيه الفنانة ندى بسيوني، دورا رئيسيا إذ تجسد شخصية الدكتورة ياسمين.

بطولة: محمد سليمان، ندى بسيوني، راندا البحيري، مها أبو عوف، سميرة عبدالعزيز، محمد الصاوي، حلمي فودة، نيجار محمد، محمد عبدالجواد، محمود ترك، منا عادل، نهى جابر، رضا مندور، إحسان الترك، سعيد العمروسي، إيمي إسلام، أيمن كشك، سعيد الضيف، حسن عبدالفتاح، أحمد عبد الحميد، تأليف: أحمد عياد الرشيدي، محمد مكى، إخراج: أحمد عياد الرشيدي. 

 

أحدث أعمال ندى بسيوني 

كان أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي 2020.

مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على، وبطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد.

وشاركت ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.

العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.

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