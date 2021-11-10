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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توصيات بالحصول على لقاح يدخل قائمة كورونا

لقاح الانفلونزا
لقاح الانفلونزا

توجد أسباب عديدة للحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام والتطعيم ضدها فى العصر الحالى أصبح له أهمية أكبر بعد ظهور فيروس كورونا الذي تتشابه اعراضه مع الإنفلونزا 

ويرى بعض الأطباء أن أخذ لقاح الإنفلونزا ضروري مثل لقاح كورونا وأنه أفضل طريقة للحماية من منها ومضاعفاتها الخطيرة المحتملة.

نعرض لكم فوائد التطعيم ضد الإنفلونزا والدراسات العلمية المختارة التي تدعم هذه الفوائد وفقا لما جاء فى موقع “ cdc ”.

دراسة جديدة تكشف: هل لقاح الإنفلونزا يمنع أعراض كورونا المميتة؟

اكتشف السر .. لماذا يتم إعطاء لقاح الإنفلونزا سنويا؟

يمكن أن يمنعك تطعيم الإنفلونزا من الإصابة بها.
يمنع التطعيم ضد الإنفلونزا ملايين الأمراض وزيارات الأطباء المتعلقة بها كل عام.
خلال المواسم التي تتشابه فيها فيروسات لقاح الإنفلونزا مع فيروساتها المنتشرة ، ثبت أن لقاح الإنفلونزا يقلل من خطر الاضطرار إلى الذهاب إلى الطبيب بسبب الإنفلونزا 40٪ إلى 60٪ .
أظهر لقاح الإنفلونزا في العديد من الدراسات أنه يقلل من شدة المرض لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم ولكنهم ما زالوا يمرضون.


يمنع التطعيم ضد الإنفلونزا عشرات الآلاف من دخول المستشفيات كل عام. 

قلل لقاح الإنفلونزا قلل من خطر دخول الأطفال إلى وحدة العناية المركزة للأطفال (PICU) بنسبة 74 بالمائة خلال مواسم الإنفلونزا من 2010-2012. 

قللت لقاحات الإنفلونزا من خطر الاستشفاء المرتبط بالإنفلونزا بين كبار السن بنحو 40 بالمائة في المتوسط.
 تخفيض خطر الدخول إلى وحدة العناية المركزة (ICU) مع انفلونزا بنسبة 82 في المئة.
يعد التطعيم ضد الإنفلونزا أداة وقائية مهمة للأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية المزمنة.
ارتبط التطعيم ضد الإنفلونزا بانخفاض معدلات الإصابة ببعض الأحداث القلبية خاصة بين أولئك الذين أصيبوا بأمراض قلبية في العام الماضي.
يمكن أن يقلل التطعيم ضد الإنفلونزا من خطر تفاقم مرض الرئة المزمن المرتبط بالإنفلونزا مثل  الانسداد الرئوي المزمن تتطلب دخول المستشفى.

تبين في دراسات منفصلة أن لقاح الإنفلونزا يرتبط بتقليل دخول مرضى السكروأصحاب أمراض الرئة المزمنة  المستشفى وتفاقم حالتهم المزمنة.
يقلل التطعيم من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة المرتبطة بالإنفلونزا لدى الحوامل بنحو  النصف .
 لقاح الإنفلونزا الذي يُعطى أثناء الحمل يساعد في حماية الطفل من الأنفلونزا لعدة أشهر بعد الولادة ، عندما يكون هو أو هي أصغر من أن يتم تطعيمه.
يمكن أن ينقذ لقاح الإنفلونزا حياة الأطفال.
قد يؤدي تلقي التطعيم أيضًا إلى حماية الأشخاص من حولك ،  بما في ذلك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض الإنفلونزا الخطير ، مثل الرضع والأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة معينة.

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